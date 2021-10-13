Прикрылись повязками СЦКК: оккупанты на Донбассе прибегли к циничной провокации

Вооруженные лица с повязками СЦКК якобы проводили работы по разминированию оставленных позиций ВСУ. На самом же деле оккупанты осуществляли разведку.

Это случилось 13 октября ориентировочно в 10:45. ВСУ задержали россиянина.

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Ориентировочно в 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ,

– рассказали в ТКГ.

Украинская сторона рассказала, что:

предоставила гарантии безопасности для проведения работ по разминированию территорий с четким указанием маршрутов передвижения и определением граничной точки выдвижения в сторону позиций ВСУ;

это произошло в рамках работ по оборудованию участка местности для открытия со стороны ОРДЛО контрольного пункта въезда-выезда КПВВ "Золотое".

Более того, оперативная группа ВСУ задержала одного военнослужащего российских вооруженных формирований. Им оказался гражданин России Андрей Косяк, 1978 года рождения.



На Донбассе во время провокаций задержали гражданина России / Фото украинской делегации для участия в ТКГ



Россиянина подозревают в убийстве / Фото украинской делегации для участия в ТКГ

У него было изъято оружие и боеприпасы,

– говорится в сообщении.

Кстати, россиянина подозревают в умышленном убийстве в 2010 году. Сейчас продолжаются следственные действия.



Россиянина задержала 13 октября оперативная группа ВСУ / Фото украинской делегации для участия в ТКГ

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