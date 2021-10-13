Прикрылись повязками СЦКК: оккупанты на Донбассе прибегли к циничной провокации
Вооруженные лица с повязками СЦКК якобы проводили работы по разминированию оставленных позиций ВСУ. На самом же деле оккупанты осуществляли разведку.
Это случилось 13 октября ориентировочно в 10:45. ВСУ задержали россиянина.
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Боевики прибегли к провокациям на Донбассе
Ориентировочно в 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ,
– рассказали в ТКГ.
Украинская сторона рассказала, что:
- предоставила гарантии безопасности для проведения работ по разминированию территорий с четким указанием маршрутов передвижения и определением граничной точки выдвижения в сторону позиций ВСУ;
- это произошло в рамках работ по оборудованию участка местности для открытия со стороны ОРДЛО контрольного пункта въезда-выезда КПВВ "Золотое".
Более того, оперативная группа ВСУ задержала одного военнослужащего российских вооруженных формирований. Им оказался гражданин России Андрей Косяк, 1978 года рождения.
На Донбассе во время провокаций задержали гражданина России / Фото украинской делегации для участия в ТКГ
Россиянина подозревают в убийстве / Фото украинской делегации для участия в ТКГ
У него было изъято оружие и боеприпасы,
– говорится в сообщении.
Кстати, россиянина подозревают в умышленном убийстве в 2010 году. Сейчас продолжаются следственные действия.
Россиянина задержала 13 октября оперативная группа ВСУ / Фото украинской делегации для участия в ТКГ
Последние новости на Донбассе: коротко
- За прошедшие сутки, 12 октября, оккупанты 6 раз атаковали позиции украинских защитников, и дважды применили запрещенное Минскими договоренностями оружие. К счастью, среди украинских военных потерь нет. Наши защитники в ответ на провокации боевиков открывали огонь.
- 13 октября СБУ разоблачила представителей так называемых оккупационных республик на использовании российских беспилотных летательных аппаратов. Во время расследования идентифицировали беспилотник, который был нужен боевикам для обстрела позиций ВСУ.
- 12 октября Россия сорвала заседание гуманитарной подгруппы ТКГ. Все потому, чтобы не обсуждать ситуацию с COVID-19, так как речь идет об увеличении смертности от коронавируса на оккупированных территориях.