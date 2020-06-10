"Прикрываются порохоботами": ГБР опубликовало видео о Порошенко с кадрами из "95 квартала"
Государственное бюро расследований 10 июня сообщило о подозрении Петру Порошенко. К статье об этом на официальном сайте ГБР добавили нарезку из видео. Туда, кроме реплик из новостных сюжетов, попали и кадры из "95 квартала".
Четырехминутное видео, которое состоит из видео с различных украинских телеканалов и вставок о деятельности ГБР и статьями о Конституционном Суде Украины, опубликовано на сайте и ютуб-канале ГБР.
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Основное послание видео – Порошенко уклонялся от допросов. Такое высказывание звучит из уст ведущих различных выпусков новостей на телеканалах. Между ними "вплелись" и кадры с артистом Степаном Казаниным, который читает новости.
Чихать хотел Петр Порошенко,
– именно эту фразу вырезали для видео ГБР.
Позади Степана Казанина четко видно экран с логотипом "95 квартала", а также на видео есть титры с соответствующим знаком.
Смотрите видео о Порошенко, которое опубликовало ГБР
Кроме того, в видео использовали такие заставки:
- "Старые политики продолжают прикрываться своим политическим статусом"
- "Они игнорируют допросы"
- "Применяют политическое давление"
- "Прикрываются порохоботами"
- "Убегают от следователей, прикрываясь собственной женой"
Напоследок в ГБР отмечают, что Порошенко 25 раз проигнорировал допросы и навели даты каждого из них.
В чем суть подозрения
В Офисе генпрокурора говорят, что Порошенко якобы склонил главу Службы внешней разведки к превышению власти и служебных полномочий. В ведомстве считают, что экс-президент умышленно совершил действия, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав и полномочий.
Речь идет о назначении в 2018 году заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
Сейчас решают вопрос об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей. Порошенко пришел в Офис генпрокурора, чтобы лично получить подозрение.
Что известно о Семочко и Порошенко
- В октябре 2018 года журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бигусом" опубликовали расследование, по которому Сергей Семочко владеет состоянием, которое невозможно объяснить официальными доходами.
- Тогда он был на должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.
- К тому же ближайшая семья Семочки получила гражданство России и малый бизнес в оккупированном Крыму.
- Порошенко уволил Семочки 12 апреля 2019 года, а за неделю до этого Семочки заметили на входе в АП Порошенко.
- Позже в эфире одного из телеканалов пятый президент подтвердил, что встречался с Семочком и именно после встречи и разговора с ним подписал указ об увольнении.