Государственное бюро расследований 10 июня сообщило о подозрении Петру Порошенко. К статье об этом на официальном сайте ГБР добавили нарезку из видео. Туда, кроме реплик из новостных сюжетов, попали и кадры из "95 квартала".

Четырехминутное видео, которое состоит из видео с различных украинских телеканалов и вставок о деятельности ГБР и статьями о Конституционном Суде Украины, опубликовано на сайте и ютуб-канале ГБР.

Подробнее Порошенко грозит арест: суть подозрения за назначение Семочко

Основное послание видео – Порошенко уклонялся от допросов. Такое высказывание звучит из уст ведущих различных выпусков новостей на телеканалах. Между ними "вплелись" и кадры с артистом Степаном Казаниным, который читает новости.

Чихать хотел Петр Порошенко,

– именно эту фразу вырезали для видео ГБР.

Позади Степана Казанина четко видно экран с логотипом "95 квартала", а также на видео есть титры с соответствующим знаком.

Смотрите видео о Порошенко, которое опубликовало ГБР

Кроме того, в видео использовали такие заставки:

" Старые политики продолжают прикрываться своим политическим статусом"

продолжают прикрываться своим политическим статусом" "Они игнорируют допросы "

" "Применяют политическое давление"

" Прикрываются порохоботами "

" "Убегают от следователей, прикрываясь собственной женой"

Напоследок в ГБР отмечают, что Порошенко 25 раз проигнорировал допросы и навели даты каждого из них.

В чем суть подозрения

В Офисе генпрокурора говорят, что Порошенко якобы склонил главу Службы внешней разведки к превышению власти и служебных полномочий. В ведомстве считают, что экс-президент умышленно совершил действия, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав и полномочий.

Речь идет о назначении в 2018 году заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Сейчас решают вопрос об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей. Порошенко пришел в Офис генпрокурора, чтобы лично получить подозрение.

Что известно о Семочко и Порошенко