"Прикриваються порохоботами": ДБР опублікувало відео про Порошенка з кадрами з "95 кварталу"
Державне бюро розслідувань 10 червня повідомило про підозру Петру Порошенку. До статті про це на офіційному сайті ДБР додали нарізку з відео. Туди, окрім реплік з новинних сюжетів, потрапили і кадри з "95 кварталу".
Чотирихвилинне відео, яке складається відео з різних українських телеканалів та вставок про діяльність ДБР і статтями про Конституційний Суд України, опубліковане на сайті та ютуб-каналі ДБР.
Детальніше Порошенкові загрожує арешт: суть підозри за призначення Семочка
Основне послання відео – Порошенко ухилявся від допитів. Такий вислів звучить з вуст ведучих різних випусків новин на телеканалах. Між ними "вплелися" і кадри з артистом Степаном Казаніним, який читає новини.
Чхати хотів Петро Порошенко,
– саме цю фразу вирізали для відео ДБР.
Позаду Степана Казаніна чітко видно екран з логотипом "95 кварталу", а також на відео є титри з відповідним знаком.
Дивіться відео про Порошенка, яке опублікувало ДБР
Окрім того, у відео використали такі заставки:
- "Старі політики продовжують прикриватися своїм політичним статусом"
- "Вони ігнорують допити"
- "Застосовують політичний тиск"
- "Прикриваються порохоботами"
- "Втікають від слідчих, прикриваючись власною дружиною"
Наостанок у ДБР зазначають, що Порошенко 25 разів проігнорував допити та навели дати кожного з них.
У чому суть підозри
В Офісі генпрокурора кажуть, що Порошенко нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення влади та службових повноважень. У відомстві вважають, що експрезидент умисно вчинив дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень.
Ідеться про призначення у 2018 році заступником глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
Наразі вирішують питання про обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Порошенко прийшов до Офісу генпрокурора, аби особисто отримати підозру.
Що відомо про Семочка і Порошенка
- У жовтні 2018 року журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" опублікували розслідування, за яким Сергій Семочко володіє статками, які неможливо пояснити офіційними доходами.
- Тоді він був на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки України.
- До того ж найближча родина Семочка отримала громадянство Росії та мала бізнес в окупованому Криму.
- Порошенко звільнив Семочка 12 квітня 2019 року, а за тиждень до цього Семочка помітили на вході в АП Порошенка.
- Пізніше в ефірі одного з телеканалів п'ятий президент підтвердив, що зустрічався із Семочком і саме після зустрічі й розмови з ним підписав указ про звільнення.