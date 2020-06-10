Державне бюро розслідувань 10 червня повідомило про підозру Петру Порошенку. До статті про це на офіційному сайті ДБР додали нарізку з відео. Туди, окрім реплік з новинних сюжетів, потрапили і кадри з "95 кварталу".

Чотирихвилинне відео, яке складається відео з різних українських телеканалів та вставок про діяльність ДБР і статтями про Конституційний Суд України, опубліковане на сайті та ютуб-каналі ДБР.

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Основне послання відео – Порошенко ухилявся від допитів. Такий вислів звучить з вуст ведучих різних випусків новин на телеканалах. Між ними "вплелися" і кадри з артистом Степаном Казаніним, який читає новини.

Чхати хотів Петро Порошенко,

– саме цю фразу вирізали для відео ДБР.

Позаду Степана Казаніна чітко видно екран з логотипом "95 кварталу", а також на відео є титри з відповідним знаком.

Дивіться відео про Порошенка, яке опублікувало ДБР

Окрім того, у відео використали такі заставки:

"Старі політики продовжують прикриватися своїм політичним статусом"

продовжують прикриватися своїм політичним статусом" "Вони ігнорують допити"

"Застосовують політичний тиск"

"Прикриваються порохоботами"

"Втікають від слідчих, прикриваючись власною дружиною"

Наостанок у ДБР зазначають, що Порошенко 25 разів проігнорував допити та навели дати кожного з них.

У чому суть підозри

В Офісі генпрокурора кажуть, що Порошенко нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення влади та службових повноважень. У відомстві вважають, що експрезидент умисно вчинив дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень.

Ідеться про призначення у 2018 році заступником глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Наразі вирішують питання про обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Порошенко прийшов до Офісу генпрокурора, аби особисто отримати підозру.

Що відомо про Семочка і Порошенка