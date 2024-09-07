Сколько пострадавших после удара по Львову находятся в больницах: медики ответили

После российского удара по Львову 4 сентября в местных больницах до сих пор продолжают оставаться пострадавшие пациенты. Сейчас их количество составляет 19 человек.

Об этом сообщили в Первом территориальном медицинском объединении города Львова. Там отметили, что четверо пациентов после российской атаки остаются в отделении интенсивной терапии.

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Где сейчас лечатся пострадавшие после атаки по Львову

В Первом ТМО отметили, что больше всего пациентов сейчас в больнице Святого Пантелеймона.

В отделении интенсивной терапии находится 4 пациента. В целом в результате обстрела 4 сентября медицинскую помощь в наших больницах получили 57 пострадавших,

– подчеркнули медики.

По последним данным, в больнице Святого Пантелеймона сейчас находятся восемь пациентов, а в больнице Святого Луки – десять. Кроме того, один пациент проходит лечение в больнице Святого Николая.

К слову, в результате российской атаки по Львову погибли 7 человек. Среди них 4 были из семьи Базилевич: мама и три дочери. 24 Канал побывал на церемонии захоронения убитых от российской ракеты львовян и сделал фоторепортаж.