Об этом в эфире 24 Канала рассказал боец ВСУ Евгений Иевлев. Он отметил, что не так давно в знаменитом украинском городе Нью-Йорк прилетел ФАБ в жилое здание.

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Как раньше они их использовали, так и сейчас. Это происходит не в последнее время.

Сверхновейшего нет ничего. То есть все, что они используют по нам, – у них есть еще с советских времен. Даже были прилеты просто по посадкам ракетой С-300,

– рассказал Евгений Иевлев.

"Артиллерия постоянно, кассетные боеприпасы постоянно, минометы 80-е и 120-е – постоянно. Это не то, что там 1 раз в неделю бывает. А это то, что просто круглосуточно", – рассказал боец ВСУ.

По его словам, дефицита БК у россиян точно не наблюдается. Мы работаем немного в больших условиях нехватки. Этот дефицит БК, возможно, даже нам немного где-то работает на пользу. В чем? Враг может за день выпустить 50 снарядов и все они упадут где-то метров за 100, 200 и разорвется в полях.

"Наша минометка может настраиваться 2 – 3 часа, но из 10 выпущенных мин, 7 прилетят точно туда, куда должны были", – подчеркнул Иевлев.

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