Прилетело на детскую площадку: харьковчане показали последствия атаки россиян

Российские захватчики пытаются захватить Харьков. Оккупантам это не удается, поэтому они продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру города.

Местные жители поделились с журналистами 24 канала тем, что вспоминают об одном из обстрелов. На фоне – многоэтажки, в большинстве квартир выбиты окна.

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Люди почувствовали сильный удар

"Посекли все стекло, побивало окна с рамами. Был такой взрыв... Когда после взрыва я упал на землю, почувствовал очень сильный удар с этой стороны (показывает – 24 канал), но на самом деле – он был с другой", – пояснил мужчина.

Много квартир – без окон

Другая харьковчанка рассказала, что вражеский снаряд прилетел на детскую площадку. Были слышны кареты скорой, но были ли пострадавшие – она не знает. Скорее всего, не в их доме. "В основном – окон нет. У кого-то есть, у кого-то – нет. Но зима таки", – добавила женщина. По ее словам, атака началась 3 марта, около 10:00. Впрочем, это лишь приблизительно, ведь тогда было совсем не до времени. С квартирой этой женщины – все относительно в порядке, а вот у соседки – вывернуло раму.

Харьков после обстрела / Фото 24 канала, Анны Черненко

Местные рассказали о последствиях вражеской атаки: смотрите видео 24 канала



Ситуация на Харьковщине

У Зеленского заявили, что в Харькове российские захватчики пробуют продвигаться, но понесли катастрофические потери среди личного состава.

В то же время в Генштабе ВСУ сообщили, что по Харьковскому направлению враг вынужден перейти из атаки в оборону. Украинцы дают ему достойный отпор.

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