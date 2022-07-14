"Прилеты" возле Никополя успокоились, – глава РГА обратился к людям

14 июля 2022 , 22:20
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Евгений Евтушенко

Евгений Евтушенко заявил, что "прилеты" возле Никополя наконец прекратились. Чиновник призвал людей сидеть дома.

Соответствующую информацию глава Никопольской районной военной администрации сообщил ориентировочно в 22:04 14 июля. Перед тем в городе слышали взрывы.

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Взрывы прекратились: власти обратились к жителям Никополя

Прилеты возле Никополя. Успокоились. Сидим в домах,
- написал Евгений Евтушенко.

Также он призвал людей ничего не постить и не комментировать в интернете. Ведь информация может помочь врагу корректировать огонь.

Стоит вспомнить, что местные телеграм-каналы сообщили о взрывах на Днепропетровщине вечером 14 июля. Тогда люди говорили, что слышали звуки взрывов в:

  • Никополе;
  • поселке городского типа Просяна.

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Автор: Діана Квасневська