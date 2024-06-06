Отметим, что ранее журналисты получили выписку из судебного дела, где судьи ВАКС упоминали приложение Дия. Они предположили, что местонахождение фигуранта могли определить именно с помощью разработки Минцифры.

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Дия не сохраняет данные

Минцифры отметило, что команда министерства не владеет деталями судебного дела, где в ходе процессуальных действий НАБУ якобы отслеживала перемещения по миру одного из фигурантов дела благодаря приложению Дия.

Дия не отслеживает местонахождение пользователей. Дия не имеет собственной базы данных и не хранит персональные данные пользователей, а только отображает информацию из государственных реестров. Поэтому не может передавать персональные данные пользователей. Команда министерства не владеет деталями дела, потому что не имеет доступа к нему,

– указано в ответе на запрос.

Министерство цифровой трансформации сообщило, что страна проживания одного из фигурантов дела могла быть успешно идентифицирована путем сочетания технических данных из многочисленных систем и реестров.

Приложение Дия: последние новости