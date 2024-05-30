Новая услуга станет логическим продолжением предыдущей функции на портале Дия, которая помогла более 26 500 парам подать заявление на бракосочетание, выбрав дату, формат и место проведения церемонии, сообщает 24 Канал.

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Михаил Федоров, вице-премьер-министр по вопросам инноваций, образования, науки и развития технологий Украины, а также министр цифровой трансформации, представил эту новую услугу на мероприятии Diia in Zurich. По его словам, сейчас министерство набирает бета-тестеров для онлайн-сервиса бракосочетания в приложении Дія.

Эта услуга будет особенно полезной для пар, которые живут на расстоянии, и военнослужащих. Ни одна другая страна не предлагает подобного опыта бракосочетания онлайн, что делает нашу инициативу уникальным кейсом в мировом масштабе,

– отметил Федоров.

Как это будет работать?

В комментарии 24 Каналу в Минцифры рассказали, что процесс заключения брака через Дию разработан таким образом, чтобы быть простым и эффективным.

Парам нужно будет подать заявление на регистрацию брака через приложение. После этого система предложит доступную дату для проведения церемонии, которая должна быть не позднее, чем через пять дней после подачи заявления. В выбранную дату работник электронного ЗАГСа из подразделения, созданного Министерством юстиции для предоставления цифровых услуг, проведет церемонию бракосочетания с помощью видеосвязи. После церемонии жених и невеста удостоверят свою актовую запись о браке электронной подписью в приложении Дия, а свидетельство о браке впоследствии будет доступно среди цифровых документов.

Кстати, для тех, кто предпочитает физическую копию свидетельства, его можно заказать с доставкой Укрпочтой или забрать в определенном отделении.

Тестирование услуги уже стартовало

Бета-версия онлайн-регистрации брака в Дии уже началась. Этот тестовый период позволяет украинцам, которые участвуют в испытании услуги, официально регистрировать брак онлайн.

После завершения бета-тестирования все совершеннолетние украинцы, которые имеют доступ к Дии, смогут воспользоваться этой инновационной услугой и жениться онлайн.

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