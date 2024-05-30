Нова послуга стане логічним продовженням попередньої функції на порталі Дія, яка допомогла понад 26 500 парам подати заяву на одруження, обравши дату, формат та місце проведення церемонії, повідомляє 24 Канал.
А тим часом Очільник Мінцифри розповів, скільки заробили українці на купівлі військових облігацій у Дії
Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з питань інновацій, освіти, науки та розвитку технологій України, а також міністр цифрової трансформації, представив цю нову послугу на заході Diia in Zurich. За його словами, наразі міністерство набирає бета-тестерів для онлайн-сервісу одруження в застосунку Дія.
Ця послуга буде особливо корисною для пар, які живуть на відстані, та військовослужбовців. Жодна інша країна не пропонує подібного досвіду одруження онлайн, що робить нашу ініціативу унікальним кейсом у світовому масштабі,
– наголосив Федоров.
Як це працюватиме?
У коментарі 24 Каналу в Мінцифри розповіли, що процес укладення шлюбу через Дію розроблений таким чином, щоб бути простим та ефективним.
- Парам потрібно буде подати заяву на реєстрацію шлюбу через застосунок.
- Після цього система запропонує доступну дату для проведення церемонії, яка має бути не пізніше, ніж через п'ять днів після подачі заяви.
- В обрану дату працівник електронного РАЦСу з підрозділу, створеного Міністерством юстиції для надання цифрових послуг, проведе церемонію одруження за допомогою відеозв'язку.
- Після церемонії наречені засвідчать свій актовий запис про шлюб електронним підписом у застосунку Дія, а свідоцтво про шлюб згодом буде доступне серед цифрових документів.
Тестування послуги вже стартувало
Бета-версія онлайн-реєстрації шлюбу в Дії вже розпочалася. Цей тестовий період дає змогу українцям, які беруть участь у випробуванні послуги, офіційно реєструвати шлюб онлайн.
Після завершення бета-тестування всі повнолітні українці, які мають доступ до Дії, зможуть скористатися цією інноваційною послугою та одружитися онлайн.
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Нові послуги в Дії
- Нагадаємо, що на початку року в застосунку Дія стали доступними освітні документи українців, такі як: дипломи, атестати та свідоцтва.
- Також майбутні учасники національного мультитесту у 2024 році отримали змогу зареєструватися на тестування через застосунок Дія.
- Крім того, нещодавно Рада проголосувала за законопроєкт, який дає змогу реалізувати розмитнення автомобілів у застосунку Дія. У Мінцифри зазначили, що увесь процес розмитнення відбуватиметься онлайн та триватиме не більше, як годину.