Зазначимо, що раніше журналісти отримали витяг із судової справи, де судді ВАКС згадували застосунок Дія. Вони припустили, що місцеперебування фігуранта могли визначити саме за допомогою розробки Мінцифри.
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Дія не зберігає дані
Мінцифри зазначило, що команда міністерства не володіє деталями судової справи, де в ході процесуальних дій НАБУ нібито відстежувала переміщення по світу одного з фігурантів справи завдяки застосунку Дія.
Дія не відстежує місцезнаходження користувачів. Дія не має власної бази даних та не зберігає персональні дані користувачів, а лише відображає інформацію з державних реєстрів. Тож не може передавати персональні дані користувачів. Команда міністерства не володіє деталями справи, бо не має доступу до неї,
– вказано у відповіді на запит.
Міністерство цифрової трансформації повідомило, що країна проживання одного з фігурантів справи могла бути успішно ідентифікована шляхом поєднання технічних даних з численних систем та реєстрів.
Застосунок Дія: останні новини
- Нещодавно у Дії з'явилося посвідчення ветерана. Як пояснили у Мінцифри, відтепер не потрібно носити із собою паперовий аналог посвідчення ветерана – він буде завжди під рукою у застосунку. Як додати посвідчення – читайте у новині.
- Незабаром у додатку Дія стане доступною функція електронного бронювання від мобілізації. Як зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, це потрібно зробити якомога швидше. Вона вказала, що для того, щоб налаштувати функціонал, потрібно 3 – 4 тижні.
- Також Мінцифри працює над тим, аби додати в Дію можливість дистанційного одруження. Наразі міністерство вже набирає бета-тестерів. Команда зазначає, що послуга буде особливо корисною для пар, які живуть на відстані, та військовослужбовців.