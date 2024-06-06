Зазначимо, що раніше журналісти отримали витяг із судової справи, де судді ВАКС згадували застосунок Дія. Вони припустили, що місцеперебування фігуранта могли визначити саме за допомогою розробки Мінцифри.

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Дія не зберігає дані

Мінцифри зазначило, що команда міністерства не володіє деталями судової справи, де в ході процесуальних дій НАБУ нібито відстежувала переміщення по світу одного з фігурантів справи завдяки застосунку Дія.

Дія не відстежує місцезнаходження користувачів. Дія не має власної бази даних та не зберігає персональні дані користувачів, а лише відображає інформацію з державних реєстрів. Тож не може передавати персональні дані користувачів. Команда міністерства не володіє деталями справи, бо не має доступу до неї,

– вказано у відповіді на запит.

Міністерство цифрової трансформації повідомило, що країна проживання одного з фігурантів справи могла бути успішно ідентифікована шляхом поєднання технічних даних з численних систем та реєстрів.

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