Приложение Киев цифровой перешел в режим информирования

Городское приложение Киев цифровой перешло в режим информирования. Киевлянам надо включить оповещения в настройках.

В приложении собраны полезные ссылки на карту укрытий, инструкцию действий при обстрелах и тому подобное.

Важно Длилась настоящая битва за Киев, – Зеленский

В КГГА призвали доверять только информации из официальных источников и сохранять спокойствие.

Воздушная тревога была несколько раз

Напомним, что с утра 26 февраля в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу. В таких случаях все должны срочно проследовать в укрытие гражданской защиты.

Кстати, станции метрополитена работают только в режиме укрытия. Поезда между станциями не курсируют. В случае необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.