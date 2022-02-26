У застосунку зібрані корисні посилання на мапу укриттів, інструкцію дій при обстрілах тощо.

Важливо Тривала справжня битва за Київ, – Зеленський

У КМДА закликали довіряти тільки інформації з офіційних джерел та зберігати спокій.

Повітряна тривога була кілька разів

Нагадаємо, що від ранку 26 лютого у Києві кілька разів оголошували повітряну тривогу. У таких випадках всі повинні терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

До речі, станції метрополітену працюють лише в режимі укриття. Поїзди між станціями не курсують. У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори.