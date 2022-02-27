Приложение Reface, которое используют миллионы россиян, прислало уведомление о протестах

Украинский стартап, приложение Reface, запустило акцию на 200 миллионов пользователей, чтобы те узнали правду о войне России в Украине.

Министр цифровой трансформации Украины отметил, что компания начала рассылать российским пользователям уведомления с призывом выходить на митинги и защитить свой народ.

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Нажимая на оповещения, пользователи видят реальные кадры российского вторжения в Украину. Такие извещения уже получили более 9 миллионов в мире и 2 миллиона – в России. Распространение продолжается,

– написал министр.

Он добавил, что Reface призывает пользователей всего мира поддержать Украину видео с призывом: Stand with Ukraine! Stop the war! И хештегом #StandWithUkraine к каждому видео.

Федоров призвал и другие украинские и мировые продукты поддерживать Украину и при возможности противодействовать врагу.

"Преодолеть агрессора – наша общая миссия", – резюмировал он.

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