Міністр цифрової трансформації України зазначив, що компанія почала розсилати російським користувачам сповіщення із закликом виходити на мітинги та захистити свій народ.
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Натискаючи на сповіщення, користувачі бачать реальні кадри російського вторгнення в Україну. Таких сповіщень вже отримали понад 9 мільйонів сповіщень у світі та 2 мільйони – у Росії. Поширення триває,
– написав міністр.
Він додав, що Reface закликає користувачів усього світу підтримати Україну відео із закликом: Stand with Ukraine! Stop the war! Та хештегом #StandWithUkraine до кожного відео
Федорова закликав й інші українські та світові продукти підтримувати Україну та за можливості протидіяти ворогу.
"Подолати агресора – наша спільна місія", – резюмував він.
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