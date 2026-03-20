Резерв+ временно не будет работать: какие сервисы будут недоступны

Приложение Резерв+ для военнообязанных временно не будет работать с 21:00 20 марта до 09:00 21 марта. Причиной стали плановые технические работы в реестре "Оберіг".

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Читайте также У полиции есть доступ к базам ТЦК: как происходит проверка военнообязанных

Когда не будет работать Резерв+?

В Минобороны предупредили, что во время технических работ в приложении Резерв+ нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID.

В ведомстве также рекомендовали заранее загрузить PDF-версию электронного военно-учетного документа, чтобы постоянно иметь к нему доступ. Для этого на главном экране приложения необходимо нажать "плюс" и выбрать "Загрузить PDF".

Отмечается, что технические работы завершатся в 09:00 21 марта, после чего сервисы будут работать в обычном режиме.

Справка. В Резерв+ можно подгружать актуальные данные о бронировании в электронный военно-учетный документ; изменять персональные данные о себе в реестре "Оберег"; оформить отсрочку от мобилизации, оплатить штрафы и тому подобное.

В Резерв+ теперь можно спланировать визит в ТЦК