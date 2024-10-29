Приложение для бега рассекретило тайные встречи Путина: СМИ зафиксировали несколько таких случаев

С помощью приложения для фитнеса Strava, которым часто пользуются охранники политиков журналистам удалось отследить передвижения мировых лидеров. В поле зрения СМИ, в частности, попал российский президент Владимир Путин.

Издание Le Monde пишет, что сервисом для отслеживания бега пользовались по меньшей мере шесть сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСО), которые сопровождают Путина в поездках.

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Как приложение для бега разоблачило Путина

Сообщается, что 13 и 14 ноября 2019 года Путин отправился в Бразилию, чтобы принять участие в международном саммите лидеров стран БРИКС. Однако за два дня до этого агент ФСО Андрей уже был на месте и поселился в отеле, где собирался остановиться Путин. В ожидании диктатора Андрей отправился на восьмикилометровую пробежку, опубликовав свои достижения в Strava.

Подобная ситуация произошла и сентябре 2023 года, когда Путин встречался с Ким Чен Ыном. Детали этой встречи держали в секрете до последнего. Многие эксперты считали, что встреча состоится во Владивостоке, где Путин был на экономическом форуме. За несколько дней до визита Ким Чен Ына охранник Путина Павел рассказал о своей пробежке в Благовещенске. Встреча состоялась недалеко от этого города, на космодроме Восточный.

Также в разные годы несколько охранников Путина занимались спортом возле его "дворца" в Геленджике, владение которым диктатор отрицает. Четверо из них находились в радиусе 15 километров от черноморского дворца в 2019, 2021, 2023 и 2024 годах соответственно. Все в одно и то же время года, с 19 августа по 22 сентября.

Агент Юрий, который обеспечивал безопасность Путина во время его поездок в Иерусалим и Абу-Даби, заходил в сверхзащищенный комплекс, чтобы пробежаться по дороге, ведущей к дворцу, в августе 2022 года. Другой охранник – Вадим в августе 2021 года совершил пробежку вокруг секретной дачи Путина в Карелии, расположенной на берегу залива Марьялахти Ладожского озера примерно в 30 километрах от границы с Финляндией.