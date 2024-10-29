Видання Le Monde пише, що сервісом для відстеження бігу користувалися щонайменше шість співробітників Федеральної служби безпеки (ФСО), які супроводжують Путіна в поїздках.

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Як застосунок для бігу викрив Путіна

Повідомляється, що 13 і 14 листопада 2019 року Путін вирушив до Бразилії, щоб узяти участь у міжнародному саміті лідерів країн БРІКС. Однак за два дні до цього агент ФСО Андрій вже був на місці і оселився в готелі, де збирався зупинитися Путін. Чекаючи на диктатора Андрій вирушив на восьмикілометрову пробіжку, опублікувавши свої досягнення в Strava.

Подібна ситуація сталася і вересні 2023 року, коли Путін зустрічався з Кім Чен Ином. Деталі цієї зустрічі тримали у секреті до останнього. Багато експертів вважали, що зустріч відбудеться у Владивостоці, де Путін був на економічному форумі. За кілька днів до візиту Кім Чен Ина охоронець Путіна Павло розповів про свою пробіжку в Благовєщенську. Зустріч відбулася недалеко від цього міста, на космодромі Східний.

Також у різні роки кілька охоронців Путіна займалися спортом біля його "палацу" в Геленджику, володіння яким диктатор заперечує. Четверо з них перебували в радіусі 15 кілометрів від чорноморського палацу у 2019, 2021, 2023 і 2024 роках відповідно. Усі в одну й ту саму пору року, з 19 серпня по 22 вересня.

Пробіжки охоронця Путіна біля його резиденції / фото Le Monde

Агент Юрій, який забезпечував безпеку Путіна під час його поїздок до Єрусалиму та Абу-Дабі, заходив у надзахищений комплекс, щоб пробігтися дорогою, що веде до палацу, у серпні 2022 року. Інший охоронець – Вадим у серпні 2021 року здійснив пробіжку навколо секретної дачі Путіна в Карелії, розташованої на березі затоки Мар’ялахті Ладозького озера приблизно за 30 кілометрів від кордону з Фінляндією.