Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий . Он пояснил, какие носители зафиксировала разведка Украины.

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россия не готова применить ядерное оружие в ближайшее время

По данным главного управления разведки, на территории россии и Крыма проводятся тренировки по развертыванию ядерного оружия, перемещению боезаряда, подготовке носителей ядерного оружия к применению. Среди носителей зафиксированы Ту-22, Ту-95, Ту-160.

Носители системы "Калибр", которые находятся в Черном море, также могут нести тактический ядерный боезаряд.

– рассказал Скибицкий.

В то же время признаки размещения тактического ядерного оружия зафиксировали в Крыму. россияне создали на украинском полуострове спецподразделение для обслуживания соответствующих военных объектов и восстановили инфраструктуру для поддержки функционирования оружия.

Несмотря на угрозу использования ядерного оружия со стороны россии, Скибицкий считает, что это маловероятно. Тем более, в ближайшее время.

Признаков того, что он завтра применит такое оружие, нет,

– убежден он.

С этим мнением соглашается американский адмирал Джеймс Ставридис. Он заверил, что глава кремля продолжит шантажировать Запад ядерным оружием до конца войны. Однако вряд ли решится на такой шаг.

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