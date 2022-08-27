Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий рассказал, что решающий период – это как раз будет осень. По его словам, если говорить о природных и климатических условиях – это сентябрь – октябрь.

Читайте также Выжидающий момент – разведка о планах россиян переподключить ЗАЭС к своей сети

Дальше последует непогода, ноябрь, зима, но боевые действия продолжатся. Они могут быть не так активны, однако мы имеем опыт применения вооруженных сил россии против нашей Сумской и Черниговской областей прошлой зимой,

– заметил он.

По словам Скибицкого, несмотря на то, что оккупанты оттуда сбежали, у наших границ на территории России хранится примерно 4 батальонных тактических групп. Они обстреливают нашу территорию, держат в напряжении и отвлекают силы и средства.

Еще один фактор, влияющий на продолжительность войны

Разведчик говорит, что также важны энергетические ресурсы во время зимы. Россия будет использовать это, чтобы дестабилизировать нашу внутреннюю ситуацию. На этом фоне они будут готовиться к весне для возобновления мощных боевых действий.

Но мы надеемся на то, что те мероприятия, которые мы планируем, будут иметь успех. И мы сорвем те планы, которые есть в России и по дальнейшей оккупации, и по Донецкому региону. Несмотря на то, что нам недостаточно тех ресурсов, которые у нас есть, нам помощь поступает, мы планируем боевые действия. Мы поражаем их пункты управления, склады боеприпасов, живую силу,

– объясняет Скибицкий.

Он также отметил, что само нравственное состояние российских войск меняется. Он совсем другой от того, который был в начале вторжения. Тогда они пошли на нашу территорию. Сейчас укомплектованность некоторых враждебных подразделений, участвовавших в боевых действиях с начала, с февраля сейчас составляет 30%. Это ниже любых необходимых показателей.

Разведчик рассказал, что их врагу нужно пополнять. А по статистике наша разведка видит, что планы, которые построила для себя Москва по добровольному набору на контрактную службу, не выполняются более чем на 50%. В то же время, Скибицкий не исключает, что может наступить момент, когда россия объявит полную мобилизацию, чтобы оккупировать всю Украину.

У Зеленского объяснили, как должна закончиться война

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк также высказывал мнение о том, как должна закончиться эта война. По его словам, есть только один путь. Он состоит из нескольких пунктов:

военным поражением россии

возвращением территорий Украины

трибуналом над преступниками

началом трансформации россии.

"Для этого не меньше оружия нужна воля к победе. Все "компромиссы" будут иметь катастрофические последствия для человечества", - заверил Подоляк.

Последние данные от разведки

В разведке уже рассказывали, сколько российских кафиров могут сейчас быть на территории Беларуси , которая помогает России в войне против нас. Там находится ничтожно малое количество русских военных. Если говорить на языке цифр, то это около тысячи военнослужащих России. Кроме того, на территории страны-муртады развернули два узла связи.

Также, по данным разведки, россияне почти завершили подготовку к проведению так называемых "референдумов" на оккупированных территориях. Однако точных дат захватчики не определяют.

А разведка Великобритании заявляла, что пути вместе с министром обороны Сергеем Шойгом уволили по меньшей мере шесть генералов. Они недовольны тем, как идет война в Украине.

Что нас ждет в битве за Херсонщину: смотрите видео