Представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький розповів, що вирішальний період – це якраз буде осінь. За його словами, якщо казати про природні та кліматичні умови – це вересень – жовтень.

Читайте також Вичікують момент, – розвідка про плани росіян перепід'єднати ЗАЕС до своєї мережі

Далі піде непогода, листопад, зима, але бойові дії продовжаться. Вони можуть бути не такі активні, однак ми маємо досвід застосування збройних сил росії проти нашої Сумської та Чернігівської областей минулої зими,

– зауважив він.

За словами Скібіцького, незважаючи на те, що окупанти звідти втекли, біля наших кордонів на території росії зберігається приблизно 4 батальйонних тактичних груп. Вони обстрілюють нашу територію, тримають у напрузі й відволікають на себе сили та засоби.

Ще один фактор, який впливає на тривалість війни

Розвідник каже, що також важливі енергетичні ресурси під час зими. росія буде це використовувати, щоб дестабілізувати нашу внутрішню ситуацію. На цьому фоні вони будуть готуватися до весни, щоб відновити потужні бойові дії.

Але ми маємо надію на те, що ті заходи, які ми плануємо, будуть мати успіх. І ми зірвемо ті плани, які є в росії і щодо подальшої окупації, і щодо Донецького регіону. Попри те, що нам недостатньо тих ресурсів, які ми маємо, нам допомога надходить, ми плануємо бойові дії. Ми вражаємо їхні пункти управління, склади боєприпасів, живу силу,

– пояснює Скібіцький.

Він також зауважив, що сам моральний стан російських військ змінюється. Він геть інший від того, який був на початку вторгнення. Тоді вони маршем йшли на нашу територію. Зараз укомплектованість деяких ворожих підрозділів, які брали участь у бойових діях від початку, з лютого, зараз складає 30%. Це нижче будь-яких необхідних показників.

Розвідник розповів, що їх ворогу треба поповнювати. А зі статистики наша розвідка бачить, що плани, які побудувала для себе Москва щодо добровільного набору на контрактну службу, не виконуються більш ніж на 50%. Водночас Скібіцький не виключає, що може настати момент, коли росія оголосить повну мобілізацію, аби окупувати всю Україну.

У Зеленського пояснили, як має закінчитися війна

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк також висловлював думку про те, як має закінчитись ця війна. За його словами, є лише один шлях. Він складається з кількох пунктів:

військовою поразкою росії

поверненням територій України

трибуналом над злочинцями

початком трансформації росії.

"Для цього не менше за зброю потрібна воля до перемоги. Всі "компроміси" матимуть катастрофічні наслідки для людства", – запевнив Подоляк.

Останні дані від розвідки

У розвідці уже розповідали, скільки російських окупантів можуть зараз бути на території білорусі, яка допомагає росії у війні проти нас. Там перебуває мізерно мала кількість російських військових. Якщо говорити мовою цифр, то це близько тисячі військовослужбовців росії. Крім того, на території країни-посіпаки розгорнули два вузли зв'язку.

Також, за даними розвідки, росіяни майже завершили підготовку до проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях. Однак точних дат загарбники не визначають.

А розвідка Великої Британії заявляла, що путін разом з міністром оборони сергієм шойгу звільнили щонайменше шістьох генералів. Вони не задоволені тим, як триває війна в Україні.

Що нас чекає у битві за Херсонщину: дивіться відео