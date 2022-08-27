Про це розповів представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький. Він пояснив, які носії наразі зафіксувала розвідка України.

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росія не готова застосувати ядерну зброю найближчим часом

За даними головного управляння розвідки, на території росії та Криму проводяться тренування щодо розгортання ядерної зброї, переміщення боєзаряду, підготовка носіїв ядерної зброї до застосування. Серед носіїв зафіксовані Ту-22, Ту-95, Ту-160.

Носії системи "Калібр", які перебувають у Чорному морі, також можуть нести тактичний ядерний боєзаряд,

– розповів Скібіцький.

Водночас ознаки розміщення тактичної ядерної зброї зафіксували у Криму. росіяни створили на українському півострові спецпідрозділ для обслуговування відповідних військових об'єктів та відновили інфраструктуру для підтримки функціонування зброї.

Попри наявність загрози використання ядерної зброї зі сторони росії, Скібіцький вважає, що це малоймовірно. Тим паче найближчим часом.

Ознак того, що він завтра застосує таку зброю, немає,

– переконаний він.

З цією думкою погоджується американський адмірал Джеймс Ставрідіс. Він запевнив, що очільник кремля продовжить шантажувати Захід ядерною зброєю до кінця війни. Проте навряд чи наважиться на такий крок.

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