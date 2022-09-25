Это будет для Украины последнее сражение, и мы его выиграем, – Давидюк о ядерных угрозах россии

Ядерные угрозы путина продолжаются и мир реагирует на них предупреждениями. Международное сообщество пытается донести до российского диктатора, чем ему угрожает применение тактического ядерного оружия по Украине.

Путин наконец-то получил реальное предупреждение

Так, после очередного выпада путина американский генерал Бен Ходжес заверил, что любой подобный шаг президента-террориста получит ответ – США нанесут сокрушительный удар по черноморскому флоту, который крайне важен для россии. Это для 24 канала рассказал политолог Николай Давыдюк.

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Он считает, что заявление Ходжеса является, наконец, реальным ответом, ведь до этого все предупреждения путина были теоретическими. Мол, если россия применит ядерное оружие, в ответ его применят и США. Конкретики не было.

У путина не будет основания использовать стратегический потенциал, потому что в него не будут бить ядерным оружием. Просто уничтожат то самое сильное, что осталось. И поэтому этот ответ достаточно действенный,

– убежден Давидюк.

Почему именно флот

Политолог рассказал, что США не зря выбрали российский флот в качестве цели для ответа на вероятный удар. Дело в том, что россияне, желая испугать Украину, но не выглядеть суперварварами в глазах Европы и мирного Запада, угрожали стрелять именно в Черное море, а не в какой-нибудь населенный пункт, чтобы стереть его с лица земли.

Ядерное оружие разозлит Украину, а не остановит ее

Давидюк предположил, что в контексте использования ядерного оружия россияне проводят параллели с Японией и тем, как ее разоружали после Второй мировой войны. Они считают, что если стрельнуть как тогда по Японии, все просто поднимут руки и скажут: "Ну все, сдаемся". Но украинцы, во-первых, другие, а во-вторых – в другой ситуации.

"Японцы очень сильно согрешили перед миром во Вторую мировую – миллионы убитых людей. Поэтому понятно, что фашизм проиграл войну, а они последние самураи, кто там сражался, и здесь им показывают такую силу", – рассказал политолог.

У нас греха перед планетой нет. Мы ничего не сделали плохого. Мы людей только спасали, помогали и кормили своим хлебом, в частности, во время войны. У нас вины перед миром нет, потому и страха и реакции, как у японцев не будет,

– убежден он.

Следовательно, по словам Давидюка, любой выстрел тактическим ядерным оружием по Украине приведет к последствиям – в россии начнутся теракты, Украина сможет начать стрелять по территории россии. Более того, может оказаться так, что у нас появятся дальнобойные ракеты, стреляющие на сотни километров.

Политолог процитировал известную киевлянку Голду Меир, которая сказала: "Ядерного оружия у нас нет, но мы можем его использовать". Он считает, что точно так же в счет могут пойти разные виды оружия, которых у нас тоже нет.

И еще одна вещь – внутреннее сопротивление будет такое, что это будет для Украины последнее сражение. Но она его выигрывает. Потому что это ядерное оружие нас не остановит, а наоборот – разозлит, а путин не будет знать, что делать.

– подчеркнул Давидюк.

Применение ядерного оружия россией разозлит Китай

Вдобавок ко всему перечисленному, если путин все-таки нанесет ядерный удар, Китай полностью отвернется от россии, поскольку для этой страны применение ядерного оружия очень важно.

"Единственное оружие, которым можно победить Китай, это ядерное. Китай понимает, что 1,5 миллиарда человек можно перебить только ядерным оружием. И если кто-то очень легкомысленно, фривольно начнет его использовать, он понимает, что может быть цепная реакция", – пояснил политолог.

Именно поэтому ядерный удар станет последней каплей в очень своеобразных отношениях между Китаем и россией. Страна-агрессор уже нанесла Китаю сильный экономический удар – из-за мировой рецессии он теряет триллионы долларов, но за ядерное оружие путина могут просто задавить.

Путин торгуется

Давидюк добавил, что путин постоянно играет на повышенных ставках и запугивает, как и каждый питерский гопник. Сейчас он запугивает Украину и мир ядерным оружием и торгуется – хочет получить присоединение оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей к россии, а также неисключение из Совбеза ООН.

"Он попробует, возможно, что-то использовать. В какую сторону, чем, куда он будет стрелять – никто не знает, это только в его больной полоумной голове. Но этот шаг уже объединит весь мир против россии, как в свое время объединил всю Антанту против Германии. Все, тогда россию нужно будет резать на куски, разделять на республики и выпускать их в мир", – предположил политолог.

Он подчеркнул, что западные лидеры могут сделать все возможное, чтобы это предотвратить. А поскольку требований у путина два, а угроза – одна, его торг, по убеждению Давидюка, полностью не сработает.

Полный стрим с Николаем Давидюком: смотрите видео

Какой ядерный потенциал у путина

Аналитики BBC исследовали ядерный потенциал россии, которым пути запугивают весь мир, кто точных данных в открытом доступе нет, а все цифры приблизительны. Так, Федерация американских ученых заявила, что у России есть 5977 ядерных боеголовок , включая 1,5 тысячи, которые сняты с эксплуатации.

Поэтому в целом страна-агрессорка имеет около 4,5 тысяч баллистических ракет или ракет, которыми можно нанести удар с большого расстояния. Впрочем, их наличие не гарантирует полную готовность к использованию.