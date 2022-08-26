Все рычаги использовали, – Жданов предположил, может ли россия попытаться применить ядерное оружие

Сегодня в войне против Украины россия использовала все возможное оружие, кроме ядерного. Вопрос применения последнего остается открытым.

россия действительно может попытаться применить ядерное оружие. Но говорится именно о "попытке". Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов.

Достойно внимания НАТО начало угрожать россии, потому что ВСУ показали, что ее можно бить, – военный аналитик

По состоянию на сегодняшний день использованы все инструменты, все рычаги, которые могут существовать, в войне обычным оружием,

– заметил военный эксперт.

Запад может вступить в войну

Недавно НАТО сделали официальное заявление о том, что утечка радиации на Запорожской АЭС будет расцениваться как нападение на страны-члены альянса. В таком случае может быть применена 5 статья, которая будет означать вступление альянса в войну.

Стоит вспомнить, что весной Борис Джонсон решительно подчеркнул: если будет попытка применения оружия массового поражения, Великобритания оставляет за собой право нанести превентивный удар по территории россии. Впоследствии США уточнили, что речь идет о центре принятия решений.

Томагавки (ракета – 24 канал) очень хорошо справляются с углубленными бункерами,

– сказал Жданов.

НАТО понимает, что россия в основном блефует

Заметим, что ранее подобных заявлений со стороны НАТО не было. Ситуация на ЗАЭС подтолкнула альянс к более решительной позиции, вместе с тем, западные лидеры отдают себе отчет в том, что россияне в основном блефуют.

Все понимают, что россии Запорожская АЭС нужна целая и невредимая. Они используют ее как шантаж. На самом деле это в основном блеф. Очень рискованный, на грани фола, но все же блеф,

– подытожил Жданов.

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