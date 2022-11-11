Путин может готовить не ядерный, но электромагнитный импульсный удар по Украине, – FT

Россия не прекращает ядерный шантаж, однако американские аналитики уверены, что атом – это не единственное, что может использовать Кремль против Украины. Также существует опасность электромагнитного импульса.

Пока непонятно, является ли информация об испытании Россией ядерного арсенала правдой – это просто таки могут быть информационные вбросы. Но, кроме ядерных ракет, у Путина есть другое вооружение, которое может причинить немалый вред нашему государству.

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Путин намекает на электромагнитный импульс

Американские эксперты отмечают, что ядерные угрозы могут закончиться электромагнитным импульсным ударом. Это будет означать полную ликвидацию украинских информационных систем.

Что такое электромагнитный импульс Это оружие, которое может вывести из строя электрическое оборудование, в частности компьютеры, генераторы, спутники, радио, радарные приемники и даже светофоры. Вследствие этого может мгновенно обезвредить гражданскую и военную инфраструктуру Украины и оставить страну без света, тепла и связи.

Об этом говорят на российском телевидении

Financial Times пишет, что об электромагнитной атаке не раз говорили на главных каналах Кремля. Один из вражеских полковников продемонстрировал в эфире с помощью карт и схем, как может работать подобный взрыв над Балтийским морем.

Вполне возможно, что Путин и его генералы все время предупреждали нас об электромагнитном импульсе своими загадочными угрозами решить неопределенные "военно-технические меры",

– отметили СМИ.

Почему Путин может прибегнуть к такой атаке

Тактическое ядерное оружие, на самом деле, не является эффективным для ликвидации россиянами Вооруженных Сил нашего государства. Но электромагнитный импульс – это совсем другое дело, поскольку такая атака может:

навсегда вывести из строя электросети;

повредить практически все оборонное оборудование, которое передает НАТО;

вывести из строя радиостанции, GPS-навигацию и беспилотники.

Длительное электромагнитное воздействие удара может уничтожить 90 процентов спутников. Однако россиянам не следует забывать, что такая атака может навредить им самим и создать проблемы с электроэнергией и связью на территории государства-террориста.

Что делать в этой ситуации: объяснение FT

Главный признак электромагнитного импульса не огненный шар и грибное облако, а странный электрически-голубой шар в форме медузы, которая пульсирует. После атаки сразу наступает тишина, потому что звуковые волны перестают переноситься.

Прежде всего, Россия должна понимать, что электромагнитный импульс пересечет все красные линии и НАТО не замедлит ответить. Кроме того, союзники Украины должны помочь подготовиться ей к возможному импульсу. В частности:

Игнорирование этой атаки может развязать руки Китаю, Северной Корее и Ирану. Это чревато последствиями для всего мира.

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