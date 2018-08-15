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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Пример неудачной технической мысли, – эксперт про обвалившийся мост Моранди в Генуе

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Мост Моранди в Генуе изначально был проблемным
Мост Моранди в Генуе изначально был проблемным / Фото из открытых источников

Мост Моранди возле итальянского города Генуя, обрушившейся 14 августа, практически с самого начала был проблемной конструкцией. Все началось с того, что расходы на строительство, начатое более 50 лет назад, значительно выросли по сравнению с заложенной стоимостью. В дальнейшем транспортное сооружение нуждалось в постоянных доработках и внеплановых ремонтных работах.

Об этом пишет Tagesspiegel.

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Ранее 24 канал сообщал, что в результате обрушения моста над рекой Полчевера в Генуе погибли по меньшей мере 39 человек, среди которых – дети 8, 12 и 13 лет. Погребенных под обломками может быть еще больше, ведь спасательные работы до сих пор продолжаются.

Как отмечает немецкое издание, в результате обрушения автомобили и грузовики падали с 40-метровой высоты – около 30 машин были погребены под завалами моста. Реальные масштабы катастрофы пока оценить невозможно - некоторые зоны обрушения еще не доступны для спасателей. Виадук пересекал, в том числе, железнодорожное полотно и промышленную зону на западе Генуи, говорится в статье.

Автор публикации со ссылкой на итальянскую Corriere della Sera указывает, что за последние пять лет в Италии обрушились десять мостов. "Причина, прежде всего, одна: сокращение инвестиций в инфраструктуру – экономят, в том числе, на ремонте и обслуживании мостов", – отмечает газета.

Итальянские СМИ цитируют отчет, написанный два года назад Антонио Бренчичем, экспертом по строительству из Университета Генуи. По его мнению, конструкция моста нуждалась в серьезном ремонте еще в 1980-х годах. Он допускал, что будет дешевле построить новый мост, чем постоянно тратить средства на ремонт старого.

Виадук, спроектированный инженером-конструктором Рикардо Моранди, всегда считался произведением инженерного искусства. Но на самом деле он был примером неудачной технической мысли,
– заявил во вторник Бренчич в интервью итальянскому телевидению.

По словам эксперта, были допущены ошибки в расчетах, связанных с осадкой железобетона, что привело к тому, что дорожное полотно пошло волнами еще в 1980-е годы.

Как сообщает Tagesspiegel, в 1964 году в Венесуэле после столкновения нефтяного танкера с опорами обрушился второй мост, сконструированный Моранди. "Выяснилось, что при проектировании моста в Генуе подобный сценарий не учитывался. Сообщается также, что, кроме венесуэльского и генуэзского по проекту Моранди был построен еще один мост – в Ливии", – добавляет издание.

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Теги: Новости политики Обвал моста в Генуе Жертвы Строительство
Источник: 24 Канал
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