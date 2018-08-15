Приклад невдалої технічної думки, – експерт про обвалений міст Моранді у Генуї

Міст Моранді біля італійського міста Генуя, який обвалився 14 серпня, практично від самого початку був проблемною конструкцією. Все почалося з того, що витрати на будівництво, розпочате більше 50 років тому, значно зросли в порівнянні із закладеною вартістю. Потім транспотна споруда потребувала постійних доопрацювань і позапланових ремонтних робіт.

Про це пише Tagesspiegel.

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Раніше 24 канал повідомляв, що внаслідок обвалу мосту над річкою Полчевера в Генуї загинуло щонайменше 39 осіб, серед яких – діти 8, 12 та 13 років. Похованих під уламками може бути ще більше, адже рятувальні роботи і досі тривають.

Як зазначає німецьке видання, в результаті обвалення автомобілі та вантажівки падали з 40-метрової висоти – близько 30 машин були поховані під завалами моста. Реальні масштаби катастрофи поки оцінити неможливо – деякі зони обвалення ще не доступні для рятувальників. Віадук перетинав, в тому числі, залізничне полотно і промислову зону на заході Генуї, йдеться в статті.

Автор публікації із посиланням на італійську Corriere della Sera вказує, що за останні п'ять років в Італії обрушилися десять мостів. "Причина, насамперед, одна: скорочення інвестицій в інфраструктуру – економлять, в тому числі, на ремонті і обслуговуванні мостів", – зауважує газета.

Італійські ЗМІ цитують звіт, написаний два роки тому Антоніо Бренчічем, експертом із будівництва з Університету Генуї. На його думку, конструкція моста потребувала серйозного ремонту ще в 1980-х роках. Він допускав, що буде дешевше побудувати новий міст, ніж постійно витрачати кошти на ремонт старого.

Віадук, спроектований інженером-конструктором Рікардо Моранді, завжди вважався витвором інженерного мистецтва. Але насправді він був прикладом невдалої технічної думки,

– заявив у вівторок Бренчіч в інтерв'ю італійському телебаченню.

За словами експерта, були допущені помилки в розрахунках, пов'язаних з осадкою залізобетону, що призвело до того, що дорожнє полотно пішло хвилями ще у 1980-і роки.

Як повідомляє Tagesspiegel, в 1964 році у Венесуелі після зіткнення нафтового танкера з опорами обрушився другий міст, сконструйований Моранді. "З'ясувалося, що під час проектування моста в Генуї подібний сценарій не враховувався. Повідомляється також, що, крім венесуельського і генуезького, за проектом Моранді був побудований ще один міст – в Лівії", – додає видання.

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