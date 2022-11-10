Об этом сообщил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в Конгресс. По его словам, решение принимать участие в выборах будет "семейным".
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"Я не чувствую никакой спешки, так или иначе", – отметил Байден.
Он добавил, что обсудит вопросы участия в выборах с супругой во время праздников. Решение Байден озвучит в начале 2023 года.
Позиция относительно Трампа
Промежуточные выборы в США прошли 8 ноября. Американцы выбирали Палату представителей, треть Сената, законодательное собрание и губернаторов в ряде штатов. Байден не будет принимать во внимание результаты этих выборов, когда будет решать баллотироваться или нет. Это телеканалу NBC News подтвердили помощники и советники президента.
Байден отреагировал на возможность того, что бывший президент Дональд Трамп снова будет баллотироваться на должность.
Если Дональд Трамп снова выдвинется, я сделаю все в рамках легальных методов, чтобы следующим президентом он не стал,
— заявил действующий президент.
Обратите внимание – выборы в Конгресс США: смотрите видео
Результаты промежуточных выборов в США: последние новости
- В палату представителей переизбрали двух демократов, которые умерли накануне.
- Социологические исследования в преддверии выборов отмечали, что демократы могут потерять большинство в Сенате. Это будет свидетельствовать о меньшей поддержке гражданами курса действующего президента Джозефа Байдена.
- Окончательные результаты выборов будут объявлены в начале декабря. Голоса еще подсчитывают.
- Уже известно, что в нижней палате парламента большинство получили республиканцы, но с небольшим отрывом.