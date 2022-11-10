Об этом сообщил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в Конгресс. По его словам, решение принимать участие в выборах будет "семейным".

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"Я не чувствую никакой спешки, так или иначе", – отметил Байден.

Он добавил, что обсудит вопросы участия в выборах с супругой во время праздников. Решение Байден озвучит в начале 2023 года.

Позиция относительно Трампа

Промежуточные выборы в США прошли 8 ноября. Американцы выбирали Палату представителей, треть Сената, законодательное собрание и губернаторов в ряде штатов. Байден не будет принимать во внимание результаты этих выборов, когда будет решать баллотироваться или нет. Это телеканалу NBC News подтвердили помощники и советники президента.

Байден отреагировал на возможность того, что бывший президент Дональд Трамп снова будет баллотироваться на должность.

Если Дональд Трамп снова выдвинется, я сделаю все в рамках легальных методов, чтобы следующим президентом он не стал,

— заявил действующий президент.

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