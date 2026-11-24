Участие Владимира Путина в саммите "Группы двадцати", запланированном на декабрь в Майами, по-прежнему остается неопределенным. Представители Кремля связывают окончательное решение с рядом внешнеполитических факторов.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российскому пропагандистскому изданию "Известия".

Поедет ли Путин на саммит G20?

Отвечая на вопросы журналистов о возможном участии российского диктатора в саммите, Песков заявил, что решение пока не принято.

Саммит G20 должен состояться в декабре 2026 года в американском Майами.

Ранее, 18 ноября, Песков отмечал, что решение о поездке Путина будет зависеть от ряда факторов. В частности, значение будут иметь результаты контактов с Дональдом Трампом во время встречи в китайском Шэньчжэне.

Что ранее говорил Путин о приглашении Трампа?

США пригласили Путина на саммит G20 в сентябре 2026 года. Это решение администрации Трампа вызвало дискуссии среди западных союзников Вашингтона.

Сам российский диктатор 19 ноября, комментируя приглашение, поблагодарил американскую сторону, однако отметил, что ему не всегда комфортно часто выезжать за границу. Он подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от ситуации в России.

В то же время Путин заверил, что Россия в любом случае будет представлена на саммите на высоком уровне.

Отметим, что поездка Владимира Путина в США может стать для него " серьезным испытанием ". Политолог Юрий Богданов пояснил, что российский диктатор может опасаться бойкота со стороны мировых лидеров, публичного унижения и даже возможных угроз безопасности.