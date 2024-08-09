Примите единственно правильное, – власти Константиновки обратились к жителям после удара России
Источник:Сергей Горбунов
Россия нанесла авиационный удар по супермаркету в Константиновке. В результате обстрела погибли по меньшей мере 2 человека, еще 17 ранены.
Об этом сообщил начальник Константиновской ГВА. После российской атаки Сергей Горбунов обратился к местным жителям с призывом.
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Власти Константиновки призывает эвакуироваться
По состоянию на 13:00 уже известно о 17 раненых и 2 погибших в результате авиационного удара России по супермаркету в городе Константиновке. Председатель ГВА сообщил, что поисково-спасательная операция на месте преступления оккупантов продолжается.
Не рискуйте жизнью и здоровьем своим и своих близких, особенно детей! Примите единственно правильное решение – эвакуируйтесь в более безопасные регионы нашей страны на период ведения активных боевых действий, в которых, к сожалению, на сегодня находится наша община,
– подчеркнул Сергей Горбунов.
Последствия удара России по Константиновке / Фото из соцсетей Горбунова