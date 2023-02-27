Саудиты просто так не ездят: Украина может получить серьезную помощь от Эр-Рияда

Недавно Украину посетил принц Саудовской Аравии. Саудиты просто не так ездят, а значит, Украина может рассчитывать на серьезную помощь от этого государства.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах. Кроме того, Саудовская Аравия выделила Украине 400 миллионов долларов помощи.

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Первый визит саудитов в Украину за 30 лет

Фараджаллах отметил, что Украина и арабские страны должны быть союзниками. Это был первый визит саудитов такого уровня в Украину за 30 лет. Кроме того, это еще и первый официальный визит представителей арабского мира в Украину со времени вторжения, потому что только Кулеба встречался в Варшаве с Лигой арабских государств.

Эр-Рияд уже достаточно наблюдал. Ему очень не понравилось давление США по вопросу Украины, поскольку ему не нравится, когда ему диктуют, а нравится, когда его поощряют и интересуют. Поэтому когда Украина начала делать правильные шаги по саудитам, они выслали сигнал Вашингтону, что они не нейтральны и не за Россию,

– заметил главный редактор портала "Украина по-арабски".

Он добавил, что Саудовская Аравия помогала Украине с пленными, а теперь предоставила 400 миллионов помощи. Саудовская Аравия желает закончить войну мирно, но на базе интернационального закона. То есть она очевидна против Путина и его вторжения.

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Помощь от Саудовской Аравии

По словам главного редактора портала "Украина по-арабски", Саудовская Аравия выделила 100 миллионов гуманитарной помощи, а еще 400 миллионов - нефтепродуктами. Это значит, что саудиты уверены в победе Украины, а еще до войны они инвестировали в Херсон, поэтому их капитал тоже пострадал от российской оккупации.

"Саудовской Аравии не нравилось, что США не давят на Турцию, не давят на Израиль, а давят на нее. Это в арабской ментальности очень унизительно. Она показывает, что Саудовская Аравия сама выбирает, без давления, потому что уже мост Киев – Эр-Рияд закрепился", – подчеркнул Фараджаллах.

Как он отметил, на это повлияли еще и поставки Ираном дронов России. В ответ Россия очевидно помогает Ирану, то есть усиливает врага Саудовской Аравии, что Эр-Рияду совершенно не выгодно. Саудовская Аравия демонстрирует, что Путину следует изменить свое отношение к Ирану.

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