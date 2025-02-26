Принесет нам большое богатство, а для Украины – "автоматическая безопасность", – Трамп о соглашении

Президент США Дональд Трамп прокомментировал соглашение с Украиной о полезных ископаемых. Он заявил, что он очень выгоден как для США, так и для Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на FoxNews.

Смотрите также Трамп не планирует давать "слишком много" гарантий безопасности Украине, но хочет оставаться партнерами

Соглашение принесет США большое богатство

Президент США прокомментировал новую редакцию соглашения о полезных ископаемых из США. Он заявил, что не хочет, чтобы США давали слишком много гарантий безопасности, но страны будут сотрудничать. У Украины есть ископаемые, какие США очень нужны.

Трамп заявил, что США "потратили 350 миллиардов долларов на помощь Украине" и будут их возвращать.

Он отметил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной принесет США большое богатство, и Зеленский подпишет соглашение, когда прибудет в США.