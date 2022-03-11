Как принимают украинцев в Чехии: реальные истории
С начала войны в Чехию прибыли около 200 тысяч украинцев. Большинство из них выбрали Прагу. Именно здесь беженцы могут получить документы, жилье, еду и одежду.
Точных сведений о количестве беженцев из Украины в Чехию нет. По состоянию на среду было зарегистрировано 90 тысяч человек, а по данным министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана, вероятно, речь идет уже о более чем 100 тысячах человек. В то же время, по данным операторов мобильной связи, в Чехии уже 200 тысяч украинцев, сообщает Чешское радио. Четыре из пяти взрослых, которые приехали из Украины в Чехию, — женщины, около 55 процентов всех прибывших — дети.
Проблема учета беженцев вызвана тем, что правительство продлило процедуру регистрации новоприбывших украинцев с трех дней, как было раньше, до месяца. Кроме того большинство наших соотечественников приезжают в столицу Чехии Прагу. Здесь пункты регистрации переполнены, поэтому они направляются в другие города страны. При этом, если зарегистрироваться в любом городе Чехии, это не значит, что именно там нужно поселиться – жить можно в той же Праге. Или ехать дальше.
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Большинство украинцев, приехавших в Чехию, имеют здесь родственников, друзей или знакомых знакомых. Однако много и тех, кто не имеет никаких контактов. Для них работает центр распределения, где нашим соотечественникам помогают волонтеры. Они предоставляют беженцам информацию, обеспечивают жильем, одеждой и едой.
Распределительный пункт в Праге / Фото 24 канала
Корреспондент 24 канала взял интервью у одного из волонтеров распределительного пункта в Праге:
Какую помощь вы оказываете украинцам?
Прежде всего, предоставляем информацию: как оформить документы, как получить визу, нюансы со страховкой, материальной помощью и т.п. Очень важно, что мы помогаем найти жилье людям бесплатное. В Праге такого нет, но вокруг столицы в маленьких городках есть люди, которые готовы поселить наших беженцев. Кроме того, многие из них помогают нашим устроиться на работу, оформить документы и т.д.
Сколько времени занимает подобрать жилье, расселить людей?
Достаточно быстро – в среднем час. Потому что нам помогают чехи, которые готовят базу для расселения. Они принимают координаты желающих, звонят по телефону владельцам жилья. Дальше обмениваются документами. Иногда владельцы жилья даже приезжают сюда и забирают наших людей. Конечно, мы тоже проверяем владельцев жилья – переживаем, чтобы наши попали в нормальную семью.
В каком состоянии приезжают украинцы? Моральном, материальном…
В основном, это женщины с детьми. Часто они уехали из-под обстрелов, не взяли с собой почти ничего. Поэтому мы даем одежду, обувь, питание, средства гигиены. Все это приносят местные, а мы раздаем. На сегодняшний день есть большие склады вещей первой необходимости, недостатка у них нет. Также оказывается психологическая помощь, есть медсестра, которая выполняет элементарные медицинские манипуляции.
Состав гуманитарной помощи в Праге / Фото 24 канала
Потребность в волонтерах есть?
Вы знаете, очень много желающих. В принципе, все, кто хочет, приходят, работают. Я, например, приехала из Киева неделю назад и хожу сюда каждый день.
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Что можете посоветовать людям, которые едут в Чехию и нуждаются здесь в помощи?
Самое главное – набраться терпения, потому что переезд занимает много сил и времени. Также важно подумать, куда именно вы готовы поехать. Если у кого-то есть возможность поехать дальше Чехии или Польши, отправляйтесь туда – в этих странах возможности нас принять уже иссякают. Если у вас есть родственники в других местах Европы, сейчас есть возможность туда добраться даже бесплатно. Это решают в крупных волонтерских центрах. Старайтесь не нервничать, не замыкаться в себе, хотя бы чуть-чуть спать. Соберитесь максимально, а когда доедете до места назначения, тогда поплачете…
Список документов для беженцев в Чехии
Истории беженцев:
- Мы выехали из Киева 7 марта на волонтерском автомобиле, и только через 16 часов доехали в Житомирскую область. Мы ему заправили полный бак тогда. Блокпосты стоят на каждом шагу, поэтому до границы пришлось ночевать трижды. А через границу уже на автобусе выехали. Очень долго стояли на границе – 18 часов. Легковые машины вытянулись в пробку в 10 километров, автобусы быстрее пропускали. Решили в Прагу поехать, потому что Польша уже перегружена. Ни работы, наверное, ни жилья, ничего.
- Мы из Броваров под Киевом. В первые дни войны колебались, но когда поблизости падали бомбы и ездили танки, решили ехать. Так как была вероятность, что если уж на голову будет сыпаться от взрывов, убежать уже не сможем. Сейчас мы в Чехии, но поедем дальше, возможно, на юг. Также нужно найти работу, чтобы жить здесь, а также на обратную дорогу домой.
- Мы ехали на машине из Переяслав-Хмельницкого, через Канев. Я ехала за рулем, потому что все наши мужчины остались. До этого я ездила за рулем максимум час за всю свою жизнь. Мы ехали три дня – повсюду блокпосты и очереди. В очень большую пробку стали перед Черновцами. Оставались у знакомых – нас, одиннадцать человек с месячным ребенком, незнакомые люди впустили и положили на полу. Потом нашли знакомых и отдохнули. А на границе оставили машины и пешком перешли в Чехию.
- В пять часов ночи услышала выстрелы. Еще день подумала, но потом решила уезжать. Приехали в Чехию, потому что у меня здесь сестра, а у нее муж чех, поэтому мы могли хотя бы на несколько дней остановиться у нее. Мы звонили в разные страны, но они еще не готовы принимать нас. А Чехия оказалась максимально готовой. Поэтому решили остаться здесь. Оформляем визу на год, страховку сделали для больной мамы. Теперь пришли в волонтерский центр, чтобы искать жилье в Праге и какую-нибудь работу. Ну и волонтерам помогать тоже, конечно.