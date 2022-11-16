Принял позицию и уехал: посол России пробыл в МИД Польши всего 4 минуты

После падения ракеты в Пшеводове 15 ноября МИД Польши вызвал для объяснений посла России. Впрочем, встреча продолжалась всего несколько минут.

Спикер Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина сообщил, что Сергей Андреев прибыл около полуночи. Встреча длилась всего четыре минуты. Подробнее об этом пишет 24 канал.

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Ясина рассказал, что россиянина приняли без всяких вежливостей. Министр Збигнев Рау и сопровождавшая его делегация даже не пожали Андрееву руку.

Господину послу была зачитана наша дипломатическая нота, которая подобна коммюнике, опубликованному после визита посла Российской Федерации. Посол принял нашу позицию и покинул МИД. Это был очень короткий и быстрый визит,

– отметил спикер МИД Польши.

Отметим, что в министерстве назвали сразу две причины вызова российского посла. В частности, из-за взрыва ракеты российского производства в Пшеводове. Кроме того, – из-за очередного многочасового массированного обстрела всей территории Украины и нашей критической инфраструктуры.

Важно Украина просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва ракет в Польше

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что по предварительному анализу инцидент, вероятно, был вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты территории нашего государства от атак российских крылатых ракет. Впрочем, чиновник подчеркнул, что окончательная ответственность лежит на России, поскольку она продолжает незаконную войну.

Также Столтенберг заявил, что пока нет признаков того, что Россия готовит нападение против НАТО .

Украина попросила безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что наше государство, выступающее за совместное изучение инцидента с падением ракеты в Польше. Более того, Украина готова передать имеющиеся доказательства российского следа. Также Данилов подчеркнул: "Ожидаем от партнеров информацию, на основании которой был сделан вывод о том, что речь идет о ракете украинской ПВО".

В канцелярии Польского премьера отметили, что пока нет доказательств, чтобы применить 4 статью Устава НАТО .

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