Речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна повідомив, що Сєргєй Андрєєв прибув близко опівночі. Зустріч тривала всього чотири хвилини. Детальніше про це пише 24 канал.

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Ясіна розповів, росіянина прийняли без жодних ввічливостей. Міністр Збіґнєв Рау та делегація, яка його супроводжувала, навіть не подали Андрєєву руки.

Пану послу була зачитана наша дипломатична нота, яка подібна до комюніке, яке ми опублікували після візиту посла Російської Федерації. Посол взяв до відома нашу позицію та покинув МЗС. Це був дуже короткий та швидкий візит,

– зазначив речник МЗС Польщі.

Зауважимо, що в Міністерстві назвали одразу дві причини виклику російського посла. Зокрема, через вибух ракети російського виробництва у Пшеводові. Окрім того, – через черговий багатогодинний масований обстріл всієї території України та нашої критичної інфраструктури.

Важливо Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху ракет у Польщі

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що за попереднім аналізом, інцидент, ймовірно, був спричинений українською ракетою ППО, випущеною для захисту території нашої держави від атак російських крилатих ракет. Втім, високопосадовець наголосив, що остаточна відповідальність лежить на Росії, оскільки вона продовжує незаконну війну.

Також Столтенберг заявив, що наразі немає ознак того, що Росія готує напад проти НАТО.

Україна попросила невідкладно надати доступ до місця вибуху. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що наша держава що виступає за спільне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі. Ба більше, Україна готова передати наявні докази російського сліду. Також Данілов наголосив: "Очікуємо від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений висновок про те, що йдеться про ракету української ППО".

У канцелярії Польського прем'єра заначили, що поки немає доказів, аби застосувати 4 статтю Статуту НАТО.

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