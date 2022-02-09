Принять "Минск" – это дать боевикам права действовать на территории Украины, – Пионтковский

Выполнение Минских договоренностей на условиях России создаст угрозу для Украины. Особый статус ОРДЛО даст боевикам слишком много прав.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он сравнил боевиков на оккупированной Луганщине и Донетчине с силовыми органами Чечни, которые де-факто действуют на территории России вне ее законов.

Обратите внимание У Путина есть ОРДЛО, – Пионтковский предположил, что Россия хочет повторить сценарий Чечни

"Минск" – права для боевиков

По словам Андрея Пионтковского, если согласиться на условия России относительно Минских договоренностей, особого статуса в частности, – так называемые 2 корпуса оккупантов Донецкой и Луганской областей будут угрожать Украине.

То есть силовики, которых будут контролировать оккупанты, могут получить право действовать на всей территории Украины. Именно в этом заключается "Минск", отметил публицист.

Принять Минские договоренности в московской интерпретации – это значит дать силовым структурам ОРДЛО свободно действовать на всей территории Украины. Андрей Пионтковский Российский публицист

Андрей Пионтковский о Минских договоренностях: смотрите видео

Минские договоренности: кратко

Кремль пытается навязать Украине свою интерпретацию Минских договоренностей – идею обсуждения особого статуса оккупированных территорий с боевиками в частности.

В то же время соответствующий документ предусматривает амнистию "участникам событий на территории Донецкой и Луганской областей" и широкие права для русского языка.

В нормандском формате на уровне советников российская сторона снова заявила, мол, встреча лидеров "Норманди" возможна только после решения вопроса с особым статусом Донбасса.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба исключил особый статус для Донбасса на условиях России.

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