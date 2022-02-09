Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він порівняв бойовиків на окупованій Луганщині та Донеччині з силовими органами Чечні, які де-факто діють на території Росії поза її законами.

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"Мінськ" – права для бойовиків

За словами Андрія Піонтковського, якщо погодитися на умови Росії щодо мінських домовленостей, особливого статусу зокрема – так звані 2 корпуси окупантів Донецької та Луганської областей погрожуватимуть Україні.

Тобто силовики, яких контролюватимуть окупанти, можуть отримати право діяти на всій території України. Саме у цьому полягає "Мінськ", зазначив публіцист.

Прийняти мінські домовленості у московській інтерпретації – це означає дати силовим структурам ОРДЛО вільно діяти на всій території України. Андрій Піонтковський Російський публіцист

Андрій Піонтковський про мінські домовленості: дивіться відео

Мінські домовленості: коротко

Кремль намагається нав'язати Україні власну інтерпретацію мінських домовленостей – ідею обговорення особливого статусу окупованих територій з бойовиками зокрема.

Водночас відповідний документ передбачає амністію "учасникам подій на території Донецької та Луганської областей" та широкі права для російської мови.

У нормандському форматі на рівні радників російська сторона знову заявила, мовляв, зустріч лідерів "Норманді" можлива тільки після розв'язання питання з особливим статусом Донбасу.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виключив особливий статус для Донбасу на умовах Росії.

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