Приняты кадровые решения в отношении обеих структур, – Зеленский о конфликте между СБУ и ГУР

Владимир Зеленский отреагировал на произошедшую сегодня перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР в Киеве.

Об этом он сообщил в ходе обращения в конце 1653-го дня полномасштабной войны.

Какие решения были объявлены?

Президент заявил, что уже выдвинуты два подозрения участникам перестрелки между сотрудниками СБУ и ГУР – сотрудникам СБУ и ГУР МО. В настоящее время проверяются все обстоятельства инцидента, произошедшего между представителями двух структур.

Важно, чтобы правда вышла наружу. И чтобы подобные ситуации не повторялись. Поэтому в отношении руководителей этих двух органов, СБУ и ГУР, будет дана оценка по результатам служебного расследования,

– заявил президент.

Он также сообщил, что уже приняты кадровые решения в обеих структурах. В частности, будут уволены заместители руководителей СБУ и ГУР, которые, по словам президента, должны были отвечать за вышеупомянутую перестрелку в Киеве.

"Это справедливо. Обе структуры должны ответить. Обе структуры действовали так, как точно не должно быть", – подчеркнул он.

Президент добавил, что благодарен всем, кто защищает Украину и украинцев и заботится о жизни людей.