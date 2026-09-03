Громкий инцидент в столице всколыхнул общество и поднял вопрос о правовых рамках деятельности силовых ведомств. Генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала подчеркнул отсутствие необходимой координации между структурами.

Перестрелка между ГУР и СБУ: что вызвало напряженность

Генерал армии выразил убеждение, что при любых обстоятельствах первоочередной задачей является обеспечение конституционных прав человека. В данном случае – Каплунова (заместителя командира РДК, подчиняющегося ГУР). Даже при наличии обоснованных подозрений, как подчеркнул Маломуж, задержание и удержание лица должны происходить строго в рамках закона с уведомлением об этом соответствующих структур.

Никто не имеет права похищать, перемещать куда-либо, надевать наручники и содержать без следствия, без контакта с родственниками или командирами. Это вызвало напряжение и неопределенность, ведь тогда было непонятно, кто именно совершил похищение – возможно, спецслужба иностранного государства,

– пояснил Маломуж.

По словам бывшего руководителя СВР Украины, когда разведка начала оперативные поиски своего сотрудника, руководители ведомств должны были немедленно согласовать действия на самом высоком уровне, чтобы предотвратить обострение ситуации.

Если ситуация уже стала достоянием общественности и начались активные действия, на первом уровне обязательно должна была быть конфиденциальная и четкая договоренность о координации, в частности о следственных действиях. Это позволило бы избежать конфликта,

– считает Маломуж.

Особое внимание генерал армии уделил непосредственным событиям на месте инцидента, где спецназовцы прибегли к применению оружия.

Представители спецподразделения знали, что это не враг и не бандиты, нападающие с оружием. Начать стрельбу с тяжкими последствиями – это реальное нарушение закона, которое требует тщательного расследования в процессуальном порядке. Для этого сегодня действует соответствующая модель Генпрокуратуры и ГБР, которые имеют право осуществлять процессуальную работу в отношении правоохранительных органов,

– подытожил Маломуж.

Анализ инцидента между спецслужбами: смотрите в видео

Напомним, конфликт со стрельбой между сотрудниками СБУ и ГУР произошел в Киеве на улице Шумского во время проведения следственных действий. ГБР и Офис Генерального прокурора уже начали официальное расследование. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в соответствии с результатами проверки будут приняты соответствующие кадровые решения в отношении руководства спецслужб.