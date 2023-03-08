Принудительная эвакуация детей из зоны боевых действий: зачем это нужно и какие меры можно предпринять

Кабмин принял механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Это правильное решение, которое сохранит мальчикам и девочкам жизнь.

Об этом 24 Каналу рассказал соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский. По его словам, на протяжении войны украинским властям приходится принимать много непростых решений. Но это сохранит жизнь для детей.

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Эта инициатива, прежде всего, направлена на то, чтобы уберечь жизнь. Исключительно по вопросам безопасности, чтобы придерживаться международных норм и конвенций. Не будут принудительно вывозить наедине. А принудительно в присутствии одного родственника или родителя. Не такая принудительная эвакуация как ее делают россияне,

– отметил Лисянский.

Нужно идеологически работать с детьми, вывезенными в Россию.

Как отметил Лисянский, на протяжении войны оккупанты принудительно депортировали на территорию России огромное количество детей. Они не только их вывозили, но и работали с ними, чтобы стереть украинскую идентичность.

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По его мнению, нужно идеологически работать с депортированными, чтобы они самостоятельно хотели возвращаться домой. Следует сделать все возможное, чтобы у детей сохранилась украинская идентичность.

Принудительная эвакуация детей из активных боевых действий