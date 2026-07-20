Могут ли людей принудительно эвакуировать с прифронтовых территорий, и как сейчас проходит этот процесс

Украинцы, проживающие на прифронтовых территориях, задаются вопросом, грозит ли им принудительная эвакуация в случае ухудшения ситуации с безопасностью. В этом контексте необходимо учитывать и другие обстоятельства, условия и правовые нормы, регулирующие этот процесс.

Ответы на вопросы, связанные с эвакуацией на прифронтовых территориях, для "24 Канала" предоставило Министерство внутренних дел Украины в рамках проекта "Спроси у МВД".

Каковы основания для эвакуации?

Правовой основой для проведения эвакуационных мероприятий является Кодекс гражданской защиты Украины и Постановление Кабинета Министров Украины от 30 октября 2013 г. № 841 "Об утверждении Порядка проведения эвакуации в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций".

Согласно статье 33 КГЗУ, эвакуация проводится в обязательном порядке в случае угрозы или возникновения вооруженных конфликтов – с территорий возможных или активных боевых действий в безопасные районы.

Во время действия военного положения на территориях, с которых проводится обязательная эвакуация, имеются населенные пункты, включенные в приказ Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины от 28.02.2025 № 376 "Об утверждении Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или которые временно оккупированы Российской Федерацией".

Можно ли отказаться от эвакуации?

В соответствии с пунктом 31 нижеследующего Постановления КМУ № 841, в случае отказа от обязательной эвакуации человек подписывает личное заявление об отказе.

Этим документом лицо подтверждает, что осознает риски и берет на себя ответственность за собственную жизнь. Исключительные меры военного командования

Следует также отметить, что согласно части 6 статьи 33 КЦЗУ, военное командование может определить отдельные участки, для которых требуется обязательная эвакуация всех категорий населения в целях обеспечения ведения боевых действий (например, для строительства фортификационных сооружений).

Как происходит процесс эвакуации?

Процесс эвакуации основан на развертывании специальной инфраструктуры, определенной в Постановлении КМУ № 841. Прежде всего органы власти обязаны проинформировать население о рисках, маршрутах, расположении сборных пунктов эвакуации (СПЭ) и перечне необходимых вещей. Для лиц с инвалидностью информация предоставляется в доступной форме.

Транзитные центры (ТЦ) – это ключевое звено, предусмотренное пунктами 21 и 23-1 Постановления Кабинета Министров № 841. ТЦ предназначены для пребывания людей от 3 до 7 суток. Здесь бесплатно должны проводиться:

регистрация и анкетирование для оценки потребностей;

предоставление койко-места, питания и средств гигиены;

медицинская помощь и психологическая поддержка;

юридическая помощь и содействие в оформлении социальных выплат.

В транзитных центрах работают мультидисциплинарные команды, в состав которых входят социальные работники, медики, юристы и психологи.

Транспортное обеспечение

Согласно пункту 3-3 Постановления КМУ № 841, для перевозки задействуется железнодорожный транспорт (специальные графики "Укрзализныци") и автомобильный транспорт всех форм собственности.

Важно! Эвакуация государственным и волонтерским транспортом осуществляется бесплатно для населения.

Уязвимые категории (маломобильные группы, люди с инвалидностью) имеют право на специализированный (бронированный, санитарный) транспорт и приоритетное сопровождение.

Размещение в безопасных районах

После транзитного этапа людей направляют в места временного проживания: гостиницы, санатории, пансионаты или приспособленные здания и учреждения независимо от формы собственности. Координацию всех мероприятий осуществляют специальные координационные штабы, созданные в соответствии с пунктом 3-1 Постановления КМУ № 841 на государственном, региональном и местном уровнях.

Эвакуацию проводят специально сформированные эвакуационные группы полиции и спасателей, среди которых 24 подразделения Национальной полиции "Белые ангелы". Так, в частности, только за первое полугодие 2026 года они эвакуировали из Донецкой области 3101 человека, в том числе 1002 ребенка.

Обратите внимание! Полиция призывает жителей прифронтовых и подвергающихся обстрелам населенных пунктов Украины эвакуироваться в более безопасные регионы, чтобы сохранить жизнь и здоровье. Из-за усилившихся атак врага пребывание там является крайне опасным. Если вы, ваши родные или знакомые находитесь в зоне боевых действий, немедленно обращайтесь за помощью.