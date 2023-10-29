В настоящее время еще более 600 детей находятся в "населенных пунктах, где непростая ситуация с безопасностью". Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Более сотни детей уже эвакуировали

По словам Прокудина, с момента объявления обязательной эвакуации в принудительный способ для 23 населенных пунктов удалось вывезти 147 детей с семьями. В частности, в пятницу, 27 октября, – 32 ребенка, а в субботу – 9 взрослых и 4 детей.

На 30 октября запланирована эвакуация более 100 семей с детьми из Херсонского и Бериславского районов. Их поселят в санатории Яремче.

637 детей остаются в опасности

Глава ОВА призвал жителей Херсонщины не избегать эвакуации. Он рассказал, что с родителями проводят беседы, как и представители местных властей, так и волонтеры, уговаривая их покинуть собственные дома, чтобы обеспечить безопасность детям.

Это решение – не чья-то прихоть. Это связано с тем, что российская артиллерия и авиация равняют эти населенные пункты с землей. Поэтому находиться там крайне опасно, особенно детям,

– напомнил Прокудин.

В Херсонской области объявили принудительную эвакуацию

Ранее в ОВА подчеркнули, что эвакуация будет бесплатной. Кроме того, при необходимости переселенцам предоставят жилье. Людей будут вывозить из таких населенных пунктов как: