Наразі ще понад 600 дітей перебувають у "населених пунктах, де непроста безпекова ситуація". Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Понад сотню дітей вже евакуювали

За словами Прокудіна, з моменту оголошення обов'язкової евакуації у примусовий спосіб для 23 населених пунктів вдалося вивезти 147 дітей із родинами. Зокрема, у п'ятницю, 27 жовтня, – 32 дитини, а в суботу – 9 дорослих і 4 дітей.

На 30 жовтня також запланована евакуація понад 100 родин із дітьми з Херсонського і Бериславського районів. Їх поселять у санаторії в Яремче.

637 дітей залишаються у небезпеці

Голова ОВА закликав мешканців Херсонщини не уникати евакуації. Він розповів, що з батьками проводять бесіди, як і представники місцевої влади, так і волонтери, вмовляючи їх покинути власні домівки, аби гарантувати безпеку дітям.

Це рішення – не чиясь примха. Це пов’язано з тим, що російська артилерія та авіація рівняє ці населені пункти із землею. Тому перебувати там вкрай небезпечно, особливо дітям,

– нагадав Прокудін.

На Херсонщині оголосили примусову евакуацію

Раніше в ОВА наголосили, що евакуація буде безплатною. Крім того, за потреби переселенцям нададуть житло. Людей вивозитимуть з таких населених пунктів як: