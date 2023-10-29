Наразі ще понад 600 дітей перебувають у "населених пунктах, де непроста безпекова ситуація". Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Дивіться також Евакуація дітей з небезпечних територій: чому це важливо для життя і як все відбувається
Понад сотню дітей вже евакуювали
За словами Прокудіна, з моменту оголошення обов'язкової евакуації у примусовий спосіб для 23 населених пунктів вдалося вивезти 147 дітей із родинами. Зокрема, у п'ятницю, 27 жовтня, – 32 дитини, а в суботу – 9 дорослих і 4 дітей.
На 30 жовтня також запланована евакуація понад 100 родин із дітьми з Херсонського і Бериславського районів. Їх поселять у санаторії в Яремче.
637 дітей залишаються у небезпеці
Голова ОВА закликав мешканців Херсонщини не уникати евакуації. Він розповів, що з батьками проводять бесіди, як і представники місцевої влади, так і волонтери, вмовляючи їх покинути власні домівки, аби гарантувати безпеку дітям.
Це рішення – не чиясь примха. Це пов’язано з тим, що російська артилерія та авіація рівняє ці населені пункти із землею. Тому перебувати там вкрай небезпечно, особливо дітям,
– нагадав Прокудін.
На Херсонщині оголосили примусову евакуацію
Раніше в ОВА наголосили, що евакуація буде безплатною. Крім того, за потреби переселенцям нададуть житло. Людей вивозитимуть з таких населених пунктів як:
- Дудчани;
- Качкарівка;
- Милове;
- Новокаїри;
- Золота Балка;
- Михайлівка;
- Осокорівка;
- місто Берислав;
- Зміївка;
- Новоберислав;
- Тягинка;
- Бургунка;
- Львове;
- Миколаївка;
- Одрадокам'янка;
- Ольгівка;
- Червоний Маяк;
- Веселе;
- Козацьке;
- Антонівка;
- Комишани;
- Садове;
- Приозерне.