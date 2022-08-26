Украинцев призывают сообщать факты о принудительной мобилизации на оккупированных территориях
российские оккупанты продолжают незаконную принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях. Украинцев призвали сообщать о соответствующих фактах.
россия, стремительно теряющая свое "пушечное мясо" , продолжает незаконную мобилизацию украинцев на временно оккупированных территориях. Александр Смирнов – руководитель Национального информационного бюро – рассказал, как важно официально сообщать о соответствующих фактах.
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Принудительная мобилизация мирного населения на оккупированных территориях или даже привлечение гражданских людей к организации военных операций является военным преступлением и приводит к грубым нарушениям прав и свобод человека.
– подчеркнул он.
Людям, которые отправят информацию, гарантируют анонимность. Смирнов подчеркнул, что Минреинтеграции и НИБ заботятся о том, чтобы данные ни в коем случае не стали публичными.
Как сообщить о незаконной мобилизации
Сообщить о незаконной мобилизации украинцы могут на сайте НИБ. Кроме того, если есть видео или фотоподтверждения, их следует отправить в чаты телеграмма или вайбера.
Как данные при наличии следует подавать:
- фамилии имена и отчества незаконно мобилизованных;
- пол и дату рождения;
- контактные данные;
- вид деятельности;
- гражданство;
- место, где человек находится сейчас;
- обстоятельства принудительной мобилизации;
- информацию, есть ли у человека ранение;
- тому подобное.
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