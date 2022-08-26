Украинцев призывают сообщать факты о принудительной мобилизации на оккупированных территориях

26 августа 2022 , 19:30
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Источник:

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

российские оккупанты продолжают незаконную принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях. Украинцев призвали сообщать о соответствующих фактах.

россия, стремительно теряющая свое "пушечное мясо" , продолжает незаконную мобилизацию украинцев на временно оккупированных территориях. Александр Смирнов – руководитель Национального информационного бюро – рассказал, как важно официально сообщать о соответствующих фактах.

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Принудительная мобилизация мирного населения на оккупированных территориях или даже привлечение гражданских людей к организации военных операций является военным преступлением и приводит к грубым нарушениям прав и свобод человека.
– подчеркнул он.

Людям, которые отправят информацию, гарантируют анонимность. Смирнов подчеркнул, что Минреинтеграции и НИБ заботятся о том, чтобы данные ни в коем случае не стали публичными.

Как сообщить о незаконной мобилизации

Сообщить о незаконной мобилизации украинцы могут на сайте НИБ. Кроме того, если есть видео или фотоподтверждения, их следует отправить в чаты телеграмма или вайбера.

Как данные при наличии следует подавать:

  • фамилии имена и отчества незаконно мобилизованных;
  • пол и дату рождения;
  • контактные данные;
  • вид деятельности;
  • гражданство;
  • место, где человек находится сейчас;
  • обстоятельства принудительной мобилизации;
  • информацию, есть ли у человека ранение;
  • тому подобное.

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Автор: Мар'яна Бекало