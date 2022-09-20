Оккупанты на фоне скрытой мобилизации ограничили выезд мужчин из Крыма

На временно оккупированных россией территориях продолжаются мероприятия по так называемой мобилизации. В частности, оккупанты мобилизуют мужчин из Крыма.

Согласно информации Генштаба, россияне ввели запрет на выезд мужчинам с территории временно оккупированного Крыма без разрешения военных комиссариатов.

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Кроме этого, оккупанты отменили действие ранее выданных документов об отсрочке от мобилизации около 500 работникам Енакиевского металлургического завода.

Как избежать принудительной мобилизации на оккупированных территориях

Российские захватчики принудительно мобилизуют мужчин с временно оккупированных территорий, чтобы разведывать огневые точки ВСУ, сохранить больше военных из россии при выполнении военных операций и уменьшить попадание военного контингента россиян в плен ВСУ.

Поэтому главное правило избегания принудительной мобилизации – избегать каких-либо связей с военкоматом и армией. Для этого нужно:

Изменить номер мобильного телефона или временно прекратите его использовать. Не разговаривать по открытой связи местных операторов.

Не ходить часто в одни и те же магазины.

Если есть возможность, не жить по одному адресу более двух недель, а лучше эвакуироваться.

Избегать личного получения повестки и звонков из военкоматов.

Если оккупанты вас разыскали, то предоставить доказательства, почему вы не можете воевать: религиозные убеждения, болезнь и т.д.

Что делать, если вас мобилизовали

При первой возможности сдайтесь в плен украинским военным и сообщите, что вас принудительно забрали во вражескую армию. Игнорируйте приказы оккупантов, чтобы не стать соучастником их военных преступлений.

Все, кто стал жертвой или свидетелем незаконных действий агрессора, могут обратиться в Национальное информационное бюро. Украина гарантирует абсолютную конфиденциальность для всех граждан, сообщающих о незаконной "мобилизации".

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