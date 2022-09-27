Оккупанты в Луганской области начали призыв врачей

В Луганской области оккупанты начали призыв врачей. Правда, принудительная мобилизация этой категории частичная.

Так, в оккупированном Луганске объявили принудительную мобилизацию врачей. Но не всех, а некоторый список профессий.

К теме На фоне псевдореферендумов оккупанты усилили фильтрационные и контрдиверсионные меры

Каких врачей мобилизуют оккупанты в Луганской области

В настоящее время российские захватчики мобилизуют только:

хирургов,

травматологов,

анестезиологов,

фельдшеров,

медсестер.

При призыве таких специалистов принимается во внимание опыт работы с травмами в результате боевых действий. Во всех военкоматах уже есть списки тех, кто окончил медицинские учебные заведения и находится на территории так называемой лнр. Хирурги, анестезиологи и травматологи будут призываться до 60 лет, а медсестры и фельдшеры – до 55 лет.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заметил – это свидетельствует о том, что с резервом у врага действительно не все так хорошо, как говорят в российских СМИ.

Референдум-шоу продолжается

Тем временем фарс под названием "референдум" на временно оккупированной Луганской области продолжается. Чтобы повысить явку на псевдореферендуме в Новопсковской общине, где самая низкая явка, по домам ходят уже по два военных на человека.

Так, россияне недовольны, что там вынужденно отдали свои голоса на 5 – 10% луганчан меньше, чем в других населенных пунктах. Поэтому решили усилить выездные бригады еще одним военным.

К теме – сколько людей мобилизовали в оккупированном Крыму: смотрите видео