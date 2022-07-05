Россияне готовят "мобилизацию" в оккупированных регионах украинского Юга
Источник:Центр национального сопротивления
Силы русских оккупантов начали иссякать. Они лихорадочно ищут способы пополнить свои ряды новыми солдатами.
Принудительная мобилизация украинцев на временно оккупированных территориях стала привычным способом врага пополнить ряды новобранцами, деморализовать людей и погасить сопротивление. Теперь россияне решили вводить эту практику на всех территориях, которые им удалось временно захватить.
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Принудительная мобилизация на Юге
Российские оккупанты начали подготовку к "мобилизации" в Бердянске, который находится под их контролем. Руководители ОСМД получили распоряжение от врага о предоставлении списков всех жителей призывного возраста.
Одно из главных условий принудительной мобилизации – российский паспорт, который оккупанты пытаются заставить взять наших граждан. Те сопротивляются даже несмотря на то, что отсутствие российского документа очень сильно усложняет жизнь на оккупированных территориях.
Также известно о том, что россияне наращивают темпы "мобилизации" на оккупированной Луганщине, они заставляют становиться в свои ряды всех мужчин.
Напомним, кое-где оккупанты и их приспешники так хотят выслужиться перед Кремлем, что забирают на войну работников коммунальных предприятий, из-за чего те просто останавливаются, а в оккупированных городах назревает катастрофа.
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