Будут считать иностранцами: на оккупированных территориях россияне придумали новые правила для украинцев

Россияне усилили давление на жителей временно оккупированного Бердянска, что на Запорожье. Захватчики заставляют украинцев получать паспорта России.

Оккупационные власти установили дедлайн до 31 декабря 2024 года. Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов сказал 24 Каналу, чем угрожают россияне в случае отказа от паспорта России.

К теме Без них не выжить: как россияне заставляли жителей Мариуполя получить российские паспорта

Принудительная паспортизация в Бердянске

Новые дедлайны и попытки россиян увеличить количество российских паспортов на оккупированных территориях свидетельствует о том, что далеко не все получили паспорта.

Людей, которые отказываются от российской паспортизации, еще много. В процентном отношении такой статистики ни у кого нет, но ощутимо, что остается много людей, которые не получили паспорта. Это реально уже очередной дедлайн,

– сказал Дудукалов.

За отказ от получения паспорта страны-агрессора захватчики угрожают перевести украинцев в статус "иностранцев". Таких людей принудительно будут ставить на миграционный учет. Кроме этого, они будут должны получить разрешение на проживание в собственном городе.

Также российские захватчики готовят масштабную кампанию лишения базовых прав – прекращение социальных выплат, отказ в медицинской помощи, создание препятствий в трудоустройстве и даже повышение налогов.

Я уже не говорю о социалке, медицине, любом взаимодействии с органами так называемой власти оккупантов, поэтому на сегодня паспорт многим людям помогает выжить, потому что просто позволяет вызвать скорую или получить медицинскую,

– добавил заместитель председателя Бердянского районного совета.

Он отметил, что получение российского паспорта на оккупированных территориях не является государственной изменой, или преступлением. Для людей это фактически способ выживания.