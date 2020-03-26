Принудительная госпитализация из-за коронавируса: как работает и кого могут наказать

Тем, кто почувствовал первые признаки ОРВИ или гриппа врачи советуют самоизолироваться и сразу обратиться к врачу. Если уж человеку становится совсем плохо – его госпитализируют – Однако не все соглашаются на поездку в больницу, потому что дома гораздо комфортнее. В каких случаях больного могут принудительно положить в больницу, – объясняет адвокат, кандидат юридических наук Денис Головин.

Согласие на лечение

Недавно COVID-19 официально был отнесен к особо опасным инфекционным болезням. Это позволило ввести на территории Украины правовой режим карантина. Собственно, так сделали почти во всем мире, который впервые за много десятилетий имеет дело с пандемией. Как демонстрирует нынешняя ситуация не все, даже развитые страны, были готовы к такому развитию событий. Собственно, и законодательство многим странам приходится менять буквально "с колес", чтобы реагировать на вызовы современности.

Интересно Коронавирус в мире: как Испания прожила первую неделю чрезвычайного положения

Так, в украинских законах есть нормы, которые должны регулировать жизнь в условиях карантина.

Денис Головин рассказывает, что в законе "О защите населения от инфекционных болезней", а коронавирус является именно инфекционной болезнью, написано что люди, которые болеют опасными инфекционными болезнями, являются носителями возбудителей этих болезней или находившиеся в контакте с такими больными, если они создают реальную опасность заражения окружающих, подлежат лечению, медицинскому наблюдению и обследованию в стационарах соответствующих учреждений здравоохранения или научных учреждений.



Адвокат настаивает, что и во время карантина надо соблюдать законы / фото Дениса Головина

Вместе с тем, украинское законодательство обязывает врачей получить согласие пациента на лечение. Такое требование детализируется в "Порядке госпитализации пациентов бригадами скорой медицинской помощи в лечебно-профилактические учреждения". В документе указано следующее: "После осмотра и оказания медицинской помощи руководитель бригады в случае наличия показаний должен получить согласие пациента (его родственников или законных представителей) на госпитализацию".

Рекомендуем Могут ли уменьшить зарплату из-за карантина, – мнение адвоката

Денис Головин разъясняет, что этот же порядок указывает на то, что в случае выявления или подозрения у пациента карантинной инфекции, бригада врачей действует в соответствии с законом "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" и нормативно-правовых актов Министерства здравоохранения.

Согласно этому закону только больные особо опасными инфекционными болезнями в случае отказа от госпитализации подлежат принудительному стационарному лечению, а носители возбудителей указанных болезней и люди, которые контактировали с такими больными, обязательному медицинскому надзору и карантину в установленном порядке. Это по своему содержанию является ограничением свободы. Однако говоря об ограничении свободы стоит помнить – таким образом можно спасти не одну жизнь.



Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

Хотя в вышеприведенных законах не прописано наказание за отказ в госпитализации, однако в принятом 17 марта законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавірусной болезни (COVID-19)" законодатель указал, если правоохранители докажут, что больной нарушил карантин, тогда ему придется выплатить 17-54 тысяч гривен штрафа.

В случае, если такие действия привели или могли привести к распространению болезни – нарушителям грозит арест на 6 месяцев или ограничение или лишение свободы на 3 года. В то же время, если больной нарушил правила обсервации и это повлекло смерть или иные тяжкие последствия, ему грозит лишение свободы от 5 до 8 лет,

– разъясняет Денис Головин.

Встает вопрос – можно отказ от госпитализации считать нарушением карантина или обсервации? Ответ – можно. Поэтому нарушителям законов все же придется отвечать за пренебрежение к безопасности окружающих.

Заставить лечиться

Правда, для принудительной госпитализации должны быть основания. Поэтому не стоит пугаться, что всех, кто кашлянет или чихнет будут ловить на улицах и будут упрятывать в больницы.

По общему правилу, для подтверждения факта болезни нужны соответствующие диагностические врачебные документы установленного образца. Если их нет, принудительная госпитализация является незаконной и свидетельствует о факте превышения полномочий врачей и других лиц, наделенных властными полномочиями,

– добавляет Денис Головин.

Как объясняет адвокат, в таком случае необходимо соответственно реагировать, как и на любые противоправные действия, направленные на ограничение конституционного права на свободу и неприкосновенность личности.

Как будут наказывать нарушителей закона во время карантина, смотрите здесь:

В случае принудительной госпитализации или попытке поместить в изолятор, человек может:

вызвать полицию и составить заявление о противозаконном ограничении (или покушение на ограничения) конституционных прав;

позвонить на горячую линию полиции и изложить все обстоятельства происшествия с указанием всех лиц, которые принимали в них участие;

официально сообщить главному врачу о действиях его подчиненных и о последствиях таких действий, составить заявление о признаках уголовного правонарушения.

Читайте также За умышленное заражение коронавирусом в Украине грозит 8 лет тюрьмы

К тому же, Европейский Суд по правам человека отметил (актуально и для нашей страны): "При оказании медицинской помощи, даже когда отказ от медицинской помощи может привести к летальному исходу, принудительное медицинское вмешательство, без согласия совершеннолетнего, дееспособного пациента является вмешательством в его личную неприкосновенность и посягательством на права, гарантированные Конвенцией".

В то же время, возникает вопрос и о соразмерности интересов человека и интересов всего общества.

Подробнее о защите своих прав можно прочитать в Telegram-канале Дениса Головина.