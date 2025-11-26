Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-саммита Европейской народной партии, который состоялся по инициативе председателя ЕНП Манфреда Вебера. В саммите также приняли участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европарламента Роберта Мецола, главы правительств европейских стран и лидеры политических партий из разных стран Европы.

Читайте также Мы способны выстоять перед любым давлением, – Виталий Кличко почтил память героев Майдана

Попытки давления на Украину и принуждение ее согласиться на условия России – это попустительство планам Путина подвинуться войной на европейские страны. Россия наконец должна быть лишена возможностей шантажировать демократический мир и угрожать его безопасности!

– заявил Виталий Кличко.

Он отметил, что европейские партнеры должны активно участвовать в обсуждении "плана мира", который должен базироваться на принципах территориальной целостности, суверенитета, надежных безопасности гарантиях и праве Украины определять свое будущее.

Подчеркнул,, что Европа должна принимать активное участие в обсуждении "плана мира". И этот план должен базироваться на таких принципах, как: территориальная целостность Украины, ее суверенитет и право определять свое будущее, надежные гарантии безопасности. Это принципиальные вещи! Поскольку речь идет о будущем не только Украины, но и будущую систему безопасности и стабильное развитие всей Европы,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, на прошлой неделе руководство Украины подтвердило обсуждение с США очередного мирного плана. Сначала план состоял из 28 пунктов, которые были неприемлемыми для Украины. В частности, он предусматривал передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и др.

После украинско-американско-европейских переговоров в Женеве 23 ноября документ был существенно сокращен – с 28 пунктов до 19. Вместе с тем президент Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен заявила, что Россия пока не демонстрирует никакой готовности прекратить войну в Украине и согласиться на мирное соглашение. Поэтому давление на РФ нужно продолжать, пока Кремль не будет вынужден пойти на мир.